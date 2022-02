„Mobilizarea” revine cu 50% reducere, timp de 6 luni, la portarea în rețeaua DIGI

În perioada 1 februarie - 31 martie , DIGI desfășoară campania „Mobilizarea” , care aduce tuturor clienților o reducere de 50% din valoarea facturii, timp de 6 luni, la portarea în rețeaua mobilă ;

Oferta este disponibilă în toate magazinele DIGI, online, pe site-ul DIGI.ro , prin apel la serviciul Relații Clienți și prin intermediul reprezentanților de vânzări ;

Pe parcursul anului 2021, DIGI a rămas principala alegere de portare a clienților, depășind pragul de 3 milioane de numere portate.

DIGI marchează începutul lunii februarie cu cea de-a doua ediție a campaniei „Mobilizarea” și surprinde, în perioada 1 februarie – 31 martie, clienții noi și existenți, persoane fizice, cu o ofertă avantajoasă la portarea în rețeaua mobilă DIGI, atât din prepaid, cât și din postpaid.

Astfel, clienții care își portează numărul la DIGI pe durata campaniei, beneficiază de 50% reducere din valoarea facturii, timp de 6 luni, atât la contractarea tipului de abonament Optim Nelimitat, cât și Optim 2, respectiv Optim 3, pentru o perioadă de 24 de luni. Reducerea se aplică la contractarea serviciului de telefonie mobilă, iar clienții pot opta fie pentru reducerea de 50% din valoarea abonamentului de telefonie mobilă, fie pentru achiziționarea unui telefon, dintr-o gamă variată, în 24 de rate* DIGI, cu avans 0, aceasta din urmă fiind disponibilă doar pentru clienții care dețin minimum un serviciu fix DIGI.

Clienții care optează pentru abonamentul Optim Nelimitat au parte de beneficii nelimitate în ceea ce privește traficul de internet, minute în orice rețea națională fixă și mobilă, SMS-uri în rețeaua DIGI, 3000 de minute internaționale în principalele rețele mobile din SUA, Canada, China și UE, pentru convorbiri cu cei dragi, indiferent de distanță.

Oferta poate fi activată atât pe site-ul DIGI.ro, din pagina principală sau din contul de client, cât și în punctele de prezență, prin intermediul reprezentanților de vânzări sau prin apel la serviciul Relații Clienți (031.400.4600).

Clienții noi, care nu dețin încă un serviciu DIGI și doresc să contracteze unul sau mai multe abonamente de telefonie mobilă Optim Nelimitat, pot accesa site-ul DIGI.ro, campania fiind disponibilă în pagina principală sau pot opta pentru oricare dintre posibilitățile de contractare menționate anterior. În funcție de numărul de abonamente Optim Nelimitat active la aceeași adresă, prețul final al abonamentului variază între 3-5 Euro/lună (TVA inclus).

DIGI este operatorul care își păstrează poziția de lider încă de la lansarea portabilității, atrăgând 561.953 de numere de telefonie mobilă, pe parcursul anului 2021 și peste 3 milioane de numere de telefonie mobilă, în cei aproape 14 ani de existență a serviciului de portabilitate.

* Promoția la portarea în rețeaua DIGI nu se cumulează cu ratele pentru achiziționarea telefoanelor.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.