Noiembrie, luna aventurii și a suspansului la Film Now

La Film Now, aerul de toamnă aduce ritm alert, nu melancolie. În noiembrie, accelerează direct spre acțiune, într-o cursă amețitoare alături de eroi care împing limitele la extremă. Unii aleargă mai repede decât pericolul, alții își apără onoarea în dueluri sângeroase, luptă din convingere sau poartă pe umeri destinul universului, în tot atâtea povești fără reguli sau momente de plictiseală!

Pregătește-ți centura de siguranță și activează modul turbo, pentru că duminică, 2 noiembrie, de la ora 20:00, Film Now îți pune adrenalina pe fast-forward cu Ariciul Sonic 2/SONIC THE HEDGEHOG 2 (2022). După mutarea în Green Hills, Sonic vrea să demonstreze că are tot ce-i trebuie pentru a deveni un erou. Ocazia apare atunci când Dr. Robotnik (Jim Carrey), împreună cu noul său aliat, Knuckles, revine pe Pământ, mai hotărât ca oricând. Ținta lor? Un smarald legendar, cu puterea de a crea sau distruge lumi. De data aceasta, Sonic nu este singur: vulpoiul Tails, partenerul său ingenios și loial, îl ajută să depășească orice obstacol din calea misiunii lor. Un succes de box-office răsunător, pelicula a stabilit în America de Nord un record pentru o adaptare de joc video, cu peste 72 de milioane de dolari încasări în primul weekend și peste 400 de milioane la nivel mondial. Lungmetrajul promite o experiență cinematografică pe pilot automat, care nu îți lasă timp de respiro.

Cei mai carismatici detectivi din Miami sunt iarăși pe val! Duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00, Film Now îi readuce pe Mike Lowrey (Will Smith) și Marcus Burnett (Martin Lawrence) în Băieți răi: Pe viață și pe moarte /BAD BOYS: RIDE OR DIE (2024). Când fostul lor căpitan este acuzat pe nedrept de corupţie şi legături cu carteluri de droguri, cei doi pornesc o investigație riscantă pentru a-i dovedi nevinovăția. Ceea ce începe ca o anchetă internă scapă rapid de sub control și îi aruncă în mijlocul unui haos de proporții: întreceri spectaculoase prin oraș, explozii devastatoare, trădări neașteptate din partea celor apropiați și confruntări cu bande nemiloase. Pe măsură ce tensiunea crește, doar umorul, prietenia și instinctul îi mai țin pe linia de plutire.

În Franța medievală, onoarea se plătește cu sânge, iar adevărul poate fi o armă fatală! Vineri, 21 noiembrie, de la ora 22:00, Film Now te invită să vizionezi Ultimul duel/THE LAST DUEL (2021), regizat de Ridley Scott, cu Matt Damon, Adam Driver și Jodie Comer în rolurile principale. Inspirat de întâmplări reale, filmul ne dezvăluie povestea cavalerului Jean de Carrouges, care îl înfruntă pe Jacques Le Gris după ce soția sa, Marguerite, îl învinovățește pe acesta de agresiune. Când justiția vremii nu îi oferă nicio formă de protecție, unica soluție rămâne duelul până la moarte, o practică legală în Evul Mediu, considerată judecata finală a divinității. Structurat în trei capitole, scenariul surprinde mândria lui Carrouges, ambiția lui Le Gris și tăria lui Marguerite, femeia care îndrăznește să-și facă vocea auzită într-o societate dominată de bărbați. Atmosfera sumbră a secolului XIV, realismul crud al scenelor de luptă și intensitatea emoțională conturează o producție captivantă, dar tulburătoare. Când spadele se încrucișează, doar credința și voința pot înclina balanța.

Pe Arrakis, soarta universului poartă numele lui Paul Atreides! Duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:00, Film Now difuzează Dune: Partea a II-a/DUNE: PART TWO (2024), continuarea grandioasă semnată de Denis Villeneuve. Bântuit de premoniții întunecate, Paul își unește forțele cu Chani și Fremenii pentru a-și răzbuna familia și a ruina Casa Harkonnen, care a subjugat planeta pentru o resursă prețioasă, melanjul. În iureșul bătăliilor brutale, intrigilor politice și alianțelor fragile, Paul trebuie să aleagă între iubirea pentru Chani, loialitatea faţă de poporul său și salvarea unei galaxii întregi de la pierire. Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Josh Brolin, Javier Bardem și Christopher Walken dau viață unei epopei vizuale care îmbină dramă, aventură și science-fiction. Odată ce flăcările revoltei se extind, Paul descoperă că adevărata putere se câștigă prin sacrificiu și perseverență. În ultima seară a lunii, pășește pe tărâmul lui Dune, locul unde nimic nu este mai presus decât dragostea și supraviețuirea.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

Despre Film Now

Editor : A.D.V.