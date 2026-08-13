Live TV

Orașul din Bulgaria care va găzdui Eurovision 2027. Când va avea loc marea finală a concursului: „Aduce ceva cu adevărat special”

Data publicării:
Eurovision song contest
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Oraşul Burgas din Bulgaria a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediţie a Concursului Muzical Eurovision, în luna mai 2027, a anunţat joi Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) pe site-ul său.

Oraşul Burgas, situat pe malul Mării Negre, va primi artişti, delegaţii, fani, jurnalişti şi milioane de telespectatori din întreaga lume pentru trei spectacole live extraordinare, marţi, 11 mai, joi, 13 mai şi sâmbătă, 15 mai 2027, potrivit anunţului EBU şi Televiziunii Naţionale Bulgare (BNT).

Concursul se va desfăşura la cel mai nou complex sportiv şi de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurat în 2023.

Mai multe detalii despre Eurovision Village, EuroClub şi programul cultural şi de divertisment vor fi dezvăluite în următoarele săptămâni şi luni, au precizat organizatorii.

BNT şi Burgas vor găzdui Concursul Muzical Eurovision din 2027 după ce cântăreaţa bulgară DARA a adus prima victorie pentru Bulgaria la Eurovision, la ediţia din 2026 de la Viena, cu piesa „Bangaranga”.

Marea Finală a celei de-a 71-a ediţii a Concursului Eurovision va avea loc sâmbătă, 15 mai, iar cele două semifinale se vor desfăşura marţi, 11 mai, şi joi, 13 mai.

Fanii vor avea, de asemenea, ocazia să cumpere bilete pentru alte şase spectacole care vor avea loc între 10 şi 15 mai, potrivit organizatorilor. Cei care doresc să cumpere bilete trebuie să se înscrie în fanclubul oficial, gratuit, Eurofan.

Burgas, al patrulea oraş ca mărime din Bulgaria, se remarcă prin plajele şi parcurile sale, dar şi prin viaţa culturală şi evenimentele vibrante din timpul verii, potrivit organizatorilor. „Oraşul şi-a construit o reputaţie solidă ca gazdă a festivalurilor de muzică, artă şi cultură internaţionale, iar amplasarea sa le va oferi fanilor Eurovision un cadru cu totul unic pentru cel mai mare eveniment de muzică live din lume”, se arată în textul publicat pe www.ebu.ch.

„Burgas aduce ceva cu adevărat special Concursului Muzical Eurovision. Este un oraş plin de viaţă şi primitor, situat pe malul Mării Negre, cu o identitate muzicală şi culturală puternică, şi are ambiţia, infrastructura şi pasiunea necesare pentru a întâmpina familia Eurovision”, a declarat Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision.

„Pentru primul Concurs Eurovision care va avea loc vreodată în Bulgaria, dorim să creăm ceva care să aibă o atmosferă cu adevărat bulgară, dar care să fie, în acelaşi timp, inconfundabil Eurovision - o sărbătoare care uneşte oamenii prin muzică”, a adăugat el.

Burgas a fost selectat în urma unui proces de alegere a oraşului gazdă a evenimentului, la care au participat patru localităţi. Un grup de lucru internaţional, alcătuit din reprezentanţi ai BNT şi ai EBU, împreună cu experţi internaţionali care au lucrat la Concursul Eurovision în ultimii ani, a analizat documentaţia depusă, a vizitat locaţiile propuse, a organizat întâlniri cu echipele municipale şi a desfăşurat numeroase sesiuni de lucru pe parcursul procesului de evaluare. Burgas şi Sofia au avansat în etapa finală a procesului de selecţie, devansând Varna şi Plovdiv.

BNT a precizat că îşi doreşte ca ediţia din 2027 să fie mult mai mult decât un simplu eveniment care se desfăşoară într-un singur oraş. Astfel, Sofia, Plovdiv şi Varna vor fi, de asemenea, implicate în programul conex.

„Această victorie vine la pachet cu o mare responsabilitate şi sper că adevăraţii câştigători vor fi numeroşii vizitatori internaţionali care vor veni să descopere Burgas”, a declarat Milena Milotinova, director general al BNT. „Sunt convinsă că Bulgaria va fi o gazdă demnă a celui mai mare eveniment televizat de muzică live din Europa şi va prezenta tot ce este mai bun din cultura, ospitalitatea şi profesionalismul nostru”, a adăugat ea.

Primarul din Burgas, Dimitar Nikolov, a declarat că „este o onoare excepţională pentru noi să găzduim Concursul Muzical Eurovision 2027”. Edilul a mulţumit BNT şi EBU pentru încrederea acordată, adăugând că „acum suntem o singură echipă, care lucrează împreună pentru a face din următoarea ediţie a concursului o experienţă de neuitat, atât pentru participanţi, cât şi pentru sutele de milioane de telespectatori din întreaga lume”.

Nikolov a amintit că Burgas dispune de „cea mai modernă arenă din ţară, de hoteluri şi de legături de transport excelente, precum şi de o infrastructură şi de resurse naturale remarcabile”.

„Nu este vorba doar despre un singur oraş care găzduieşte Eurovisionul. Este vorba despre Bulgaria care găzduieşte Eurovisionul - o întreagă comunitate, unită şi plină de inspiraţie”, a subliniat primarul din Burgas. 

Citește și: 

Eurovision își schimbă regulamentul: Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul

„Am vrut să renunț de două ori la Eurovision”. Dara, dezvăluiri despre ADHD și presiunea competiției: „Stăteam în pat și tremuram”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
seismograf cutremur
3
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
4
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Biserică Germania
5
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de 27 de ani
Digi Sport
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de 27 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eurovision song contest
Eurovision își schimbă regulamentul: Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul
carbune pentru o centrala in germania
„Doar Dumnezeu ne mai scapă de criză”. Șeful Federației Mine Energie: „Nu poți reduce accelerat cărbunele, dar să aștepți prețuri mici”
kozlodui
Centrala nucleară bulgară de la Kozlodui funcţionează fără modificări, în ciuda nivelului scăzut al Dunării
operator-drona-ucraina
Bulgaria nu a primit încă un răspuns de la Ucraina privind drona prăbuşită lângă graniţa cu România. „Vom insista din nou”
baterii-retea-ucraina
Cum a ajuns Bulgaria liderul UE în stocarea energiei electrice. Față de acum doi ani, capacitatea a crescut de 24 de ori
Recomandările redacţiei
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă s-a oprit. Efectele deconectării...
David Popovici
David Popovici s-a calificat în semifinalele la 200m. Miza uriașă...
Romania euro. Financial concept. Romanians' plans to join the Eurozone
Mugur Isărescu, despre trecerea României la euro: „Nu avem niciun...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor...
Ultimele știri
Cum au reușit soldații ucraineni să „distrugă” complet o întreagă brigadă blindată americană
Ce spune guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre deciziile Fitch și Moody’s de a menține ratingul României
„Filmele din seria Mad Max nu au nimic care să depășească asta”. Cum se apară petroliere rusești de atacurile ucrainene cu drone
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
Ce pensie încasează iubărețul de pe Transfăgărășan și unde a lucrat, de fapt. Are și rate de plătit
Fanatik.ro
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu...
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”
Adevărul
Ce conținea documentul semnat în secret care a schimbat destinul lumii. Crunta dezamăgire trăită de români
Playtech
Obiectele vechi pe care românii le aruncă la curățenie, deși unele pot valora o mică avere. Poţi lua chiar...
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
Pro FM
Paris Jackson s-a întâlnit prima dată cu mama ei abia la 15 ani: "Era în sufragerie cu bunica mea. I-am zis...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cele mai bune filme cu Ben Affleck. Ce producții i-au adus premiul Oscar
Adevarul
Schimbări majore în administrația publică: dispar funcții, apar noi posturi de conducere și se modifică...
Newsweek
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
NASA demontează teoria conspirației despre eclipsă. Pe rețelele sociale circula un zvon despre un proiect de...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”