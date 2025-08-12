Live TV

(P) Constanța devine capitala comediei și muzicii live în acest august

Data actualizării: Data publicării:
1280x720px DIGI

Anul acesta, Festivalul „Râzi ca Prostu” transformă plaja Reyna în scena celui mai mare show de stand-up comedy de pe litoral! 22-24 august 2025, trei zile de comedie, muzică live, podcasturi live, jocuri, concursuri și roast-uri incendiare, într-o atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde.

Pe scenă urcă un line-up spectaculos:
Teo, Vio, Costel, Andrei Ciobanu, Mincu, Natanticu, Toma, Sorin Pârcălab, Mitran, Raul Gheba, Mirică, Virgil Ciulin, Edi Rădoiu, Banciu, Negoiță, Dan Badea, Darius, Gabriel Dumitriu, Bogdan Mălăele, Frîncu și mulți alții!

În fiecare seară, după show-ul de comedie, te vei distra la concerte live. Pe scenă vor urca Zdob și Zdub - 22 august / Viorica și Ioniță & Taraful din Clejani - 23 august / Dl Goe - 24 august. 

Râzi cât pentru un an întreg, alături de cei mai iubiți comedianți români. Bucură-te de soare, mare, vibe de festival și show-uri care transformă fiecare seară într-o experiență de neuitat.

Vino să îmbini relaxarea de pe plajă cu energia celui mai cool festival de comedie din România!

Biletele sunt disponibile exclusiv pe iabilet.ro.

Eveniment organizat de Asociația MUZE și susținut de DIGI.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
4
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
viza sua
Reguli noi pentru vizele SUA, din 2 septembrie. Ce trebuie să știe...
Ultimele știri
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mașină de poliție
Accident mortal în Constanța. Un șofer beat și drogat a ucis un pieton și a fugit de la locul faptei
incendiu vegetatie autostrada soarelui
Autostrada Soarelui, închisă la km 169 din cauza unui incendiu de vegetație. Traficul către București a fost deviat
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Carambol în drum spre mare. Șase mașini, implicate într-un accident pe autostrada Soarelui
incendiu de vegetatie a2 constanta
Incendiu în zona Autostrăzii A2 București - Constanța. Anunțul IGPR
222
Circulația trenurilor a fost blocată vineri dimineață între Constanța și Mangalia, din cauza deraierii unui marfar la Agigea
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...