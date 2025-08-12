(P) Constanța devine capitala comediei și muzicii live în acest august

Anul acesta, Festivalul „Râzi ca Prostu” transformă plaja Reyna în scena celui mai mare show de stand-up comedy de pe litoral! 22-24 august 2025, trei zile de comedie, muzică live, podcasturi live, jocuri, concursuri și roast-uri incendiare, într-o atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde.

Pe scenă urcă un line-up spectaculos:

Teo, Vio, Costel, Andrei Ciobanu, Mincu, Natanticu, Toma, Sorin Pârcălab, Mitran, Raul Gheba, Mirică, Virgil Ciulin, Edi Rădoiu, Banciu, Negoiță, Dan Badea, Darius, Gabriel Dumitriu, Bogdan Mălăele, Frîncu și mulți alții!

În fiecare seară, după show-ul de comedie, te vei distra la concerte live. Pe scenă vor urca Zdob și Zdub - 22 august / Viorica și Ioniță & Taraful din Clejani - 23 august / Dl Goe - 24 august.

Râzi cât pentru un an întreg, alături de cei mai iubiți comedianți români. Bucură-te de soare, mare, vibe de festival și show-uri care transformă fiecare seară într-o experiență de neuitat.

Vino să îmbini relaxarea de pe plajă cu energia celui mai cool festival de comedie din România!

Biletele sunt disponibile exclusiv pe iabilet.ro.

Eveniment organizat de Asociația MUZE și susținut de DIGI.

