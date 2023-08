(P) La aniversarea de 5 ani, Vlad Cazino susține că jocul responsabil este cea mai cool formă de distracție

Se împlinesc 5 ani de la momentul în care Vlad Cazino s-a lansat pe piața românească de jocuri de noroc online. După ce a suflat în lumânări și și-a înfipt colții în tortul aniversar, sărbătoritul - vampirul Vlăduț, gazda celei mai cool platforme de cazino online din ținuturile românești - a considerat că cel mai potrivit ar fi să profite de context pentru a vorbi din nou despre cât de șmecherific este să te distrezi responsabil - la sloturi și alte jocuri de cazino pe internet și în general, orice forme de divertisment ai alege.

În consecință, primul cazino online românesc cu brand autohton, lansat de un operator internațional de top, a lansat o campanie cu accent pe jocul responsabil. Pentru că nu ar fi frumos să fie etic doar în momente de aniversare, Vlad Cazino este un promotor al distracției echilibrate în mod continuu, în primul rând prin modul în care abordează implicarea sa în sectorul local de entertainment. În cei 5 ani de existență, brandul s-a asociat mereu cu divertismentul de calitate și s-a implicat în oferirea de variante echilibrate de distracție pentru publicul adult - atât online, cât și offline.

Angajamentul Vlad Cazino: mai mult decât jocuri de cazino online

Astfel, deși în mod evident insistă pe varietatea de sloturi și jocuri de live casino pentru publicul pasionat de jocuri de noroc, Vlad Cazino a inițiat colaborări cu alți lideri ai divertismentului de calitate, pentru crearea de conținut apreciat și experiențe premium pentru români. Practic, discursul cazinoului a fost mereu clar, prin vocea personajului Vlăduț: șmecherie pe vampirie înseamnă să te bucuri rațional de cât mai multe forme de distracție de înaltă calitate, pe internet și fără tehnologie, astfel încât să privești în urmă mereu fără regrete.

Pentru a valida acest angajament pro distracție echilibrată, Vlad Cazino a bătut palma cu festivaluri de muzică și cu unii dintre cei mai populari actori de stand-up comedy. Rezultatul: conținut absolut WOW, perfect de savurat în doze echitabile. Cel mai prietenos vampir născut și crescut în România (educat însă conform celor mai înalte standarde europene în materie de calitate și responsabilitate) s-a dovedit și foarte generos, dar chiar și aici s-a putut observa mereu dorința de a oferi premii și cadouri care să susțină distracția variată, cool cât cuprinde, în mediul offline. La fanii jocurilor de cazino au ajuns așadar premii precum motociclete legendare, mașini sport, excursii all-inclusive, pachete VIP de festival sau chiar o autorulotă super premium.

5 ani de Vlad Cazino, campanie pentru joc responsabil

Comunicarea în contextul campaniei pentru marcarea celor 5 ani de Vlad Cazino pune accent din nou pe jocul responsabil. Simplu de înțeles: jocul responsabil este cea mai cool formă de distracție. Calitatea mai presus de cantitate - iată principiul evident și în clipul campaniei de promovare, care poate fi vizionat pe YouTube. Vampirul Vlăduț amintește tuturor că, după un timp la păcănele sau alte forme de jocuri de cazino, este bine să faci o pauză. În social media, numeroase postări reiau această temă pe canalele oficiale Vlad Cazino.

Vlăduț, Florin Piersic Jr. și Cătălin Bordea - în aceeași echipă

Pentru că unde-s mulți (și responsabili!), puterea crește, iată că în echipa șmecherifică Vlad Cazino apare în prim-plan și Florin Piersic Jr., responsabil cu... responsabilitatea. Mai exact, celebrul om de teatru și film, cu o imagine care inspiră respect în spațiul public, susține ideea de joc responsabil alături de Vlad Cazino. Din brigada blanao nu putea lipsi Cătălin Bordea, cel mai fidel slujitor al distracției etice în stilul vampiresc inconfundabil.

"Dacă-ți dă cu minus, impune-ți limite. Joacă responsabil!" - se menționează într-un vizual al campaniei Vlad Cazino, la aniversarea a 5 ani. Și nu sunt doar vorbe! Vlad Cazino a implementat sisteme care ajută jucătorii pentru a păstra plăcerea timpului petrecut la jocuri, fără consecințe negative. Printre altele, menționăm instrumente online precum testarea profilului de jucător, setarea de limite, posibilitatea de a pune stop la momentul potrivit prin autoexcludere pe diverse perioade de timp. Mai mult decât atât, există sisteme complexe de monitorizare, pentru a identifica potențialele derapaje de la starea de normalitate.

Angajamentul global pentru joc responsabil

Kindred Group este numele operatorului internațional de jocuri de noroc care deține în România brandul Vlad Cazino. Experiența de 26 de ani și calitatea de inovator în industria de gambling se transpun în setarea celor mai înalte norme de calitate și responsabilitate în abordarea conceptului românesc pentru cazinoul online Vlad Cazino.

„Journey Toward Zero" este denumirea amplului proiect lansat de Kindred Group, un angajament global în favoarea jocului responsabil. Pe scurt, scopul vizează atingerea punctului de zero încasări din jocuri altfel decât benefice pentru utilizatori.

Vlad Cazino face parte din Unibet (Germany) Limited, companie care deține Licența Clasa I nr. L1160657W000330 ONJN (1.09.2016 - 31.08.2026). Platforma www.vladcazino.ro se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani.