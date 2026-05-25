Sports Festival 2026: 2 campioane, 2 momente simbolice la Cluj — Simona Halep și Nadia Comăneci

La Sports Festival 2026, orașul Cluj-Napoca devine locul unei ocazii rare pentru public: prezența, în cadrul aceleiași ediții, a două mari campioane ale sportului românesc, Simona Halep și Nadia Comăneci, în două momente cu puternică valoare simbolică. Simona Halep va reveni pe teren pentru evenimentul dedicat întregii cariere, în timp ce Nadia Comăneci va fi prezentă la un masterclass organizat într-un an cu semnificație aparte, la 50 de ani de la performanța care a schimbat istoria gimnasticii: primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Pentru publicul din România, alăturarea celor două nume în programul aceleiași ediții spune mai mult decât simpla prezență a două legende. Este întâlnirea dintre două generații care au schimbat, fiecare prin rigorile sportului practicat, felul în care performanța sportivă românească a fost privită în lume. Una revine pe teren pentru a încheia o carieră extraordinară în fața propriilor fani. Cealaltă revine într-un context aniversar, „Anul Nadia Comâneci”, la jumătate de secol de la exercițiul de la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976) care a intrat în istoria sportului mondial.

Evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep este programat pentru seara de sâmbătă, 13 iunie, la BTarena, și va fi punctul central al ediției. Anunțul a fost făcut chiar de fostul lider mondial în cadrul ediției 2025 a Sports Festival, în fața unei săli pline, după meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”.

În jurul acestui moment, Sports Festival a început deja să construiască un ”line-up” care vorbește despre etapele importante ale carierei Simonei Halep. Darren Cahill, antrenorul alături de care a câștigat primul titlu de Grand Slam și a ajuns numărul 1 mondial, a fost confirmat ca invitat special. Elina Svitolina, una dintre rivalele importante ale generației sale, va fi și ea prezentă la Cluj, iar Gaël Monfils și Andrei Pavel completează lista unor nume care dau retragerii Simonei Halep profilul unui eveniment internațional, nu doar al unei ceremonii simbolice. Moderatorii serii vor fi Andrew Krasny și Andi Moisescu.

Dacă seara de 13 iunie are forța emoțională a unui final ce încununează o mare carieră în tenis, ziua următoare vine cu greutatea unei moșteniri. Duminică, 14 iunie, de la ora 13:00, Nadia Comăneci va susține la BTarena un masterclass organizat în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Prezența Nadiei Comăneci la Cluj are și un context recent important: primirea premiului Laureus pentru întreaga carieră, o nouă recunoaștere internațională pentru una dintre cele mai mari figuri din istoria sportului mondial. Masterclass-ul este gândit ca o întâlnire directă cu publicul, dincolo de imaginea-simbol asociată numelui său, și va aduce în prim-plan teme precum disciplina, presiunea marilor competiții, echilibrul și motivația.

Din această perspectivă, Sports Festival 2026 depășește formula unui program de invitați speciali. Ediția de anul acesta aduce în fața publicului nu doar două nume emblematice, ci și două feluri diferite în care o carieră rămâne relevantă: prin emoția unui ultim moment pe teren și prin forța unei moșteniri care continuă să inspire după decenii.

Sports Festival, organizat anual la Cluj-Napoca si sustinut de DIGI, nu mai este doar un context în care aduci oameni mari pe scenă, ci un spațiu care știe să construiască în jurul lor experiențe relevante pentru public. Rebrandingul recent marchează această maturizare: de la un eveniment energic și deschis, la unul care își asumă un rol mai clar în felul în care oamenii se raportează la sport. Se vede în diversitatea zonelor de activare, în accesul liber la zeci de discipline, dar mai ales în nivelul întâlnirilor demonstrative, care au devenit tot mai bine construite și mai încărcate de sens. În final, miza rămâne aceeași, dar e dusă mai departe: nu doar să admiri performanța, ci să o înțelegi și, poate, să faci primul pas spre ea.

Editor : A.D.V.