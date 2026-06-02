Live TV

Sports Festival 2026: Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului

Data actualizării: Data publicării:
Articole 3 Sports Fit games Articol susținut de Sports Festival
Din articol
Sports FIT Games - Orașul, transformat în teren de joc Adventure Arena - Provocarea care te prinde imediat

La Sports Festival 2026 există și un teritoriu dedicat celor pentru care sportul nu începe și nu se termină cu o ieșire ocazională la mișcare. Pentru oamenii activi, obișnuiți cu efortul, cu ritmul și cu ideea de a-și testa limitele, ediția din acest an aduce două formate care schimbă pulsul festivalului: Sports FIT Games și Adventure Arena. Două experiențe diferite, unite însă de aceeași idee simplă și puternică — îți strângi echipa, îți măsori resursele și intri într-o provocare în care adrenalina vine firesc, de la primul obstacol sau primul workout.

Sports FIT Games - Orașul, transformat în teren de joc

Sports FIT Games x T Gym este una dintre acele competiții care pornesc de la ideea de echipă și duc mai departe tot ce înseamnă coordonare, rezistență și capacitatea de a rămâne în joc atunci când ritmul se accelerează. La start intră echipe mixte formate din patru participanți amatori, care trec prin workout-uri succesive și trasee de alergare între mai multe puncte din oraș, într-un format urban de tip CrossFit construit pe efort, strategie și colaborare.

Unul dintre lucrurile care dau forță acestei competiții este chiar traseul. Nu se desfășoară într-un singur loc și nu își consumă energia într-un perimetru închis, ci mută provocarea dintr-un punct în altul, transformând orașul în arenă. Startul se dă pe platoul dintre BTarena și Cluj Arena, apoi traseul continuă prin alte puncte-cheie ale orașului, înainte de revenirea în zona finală. Totul se măsoară în timp, dar miza reală stă și în felul în care echipa reușește să rămână unită, eficientă și concentrată de la primul workout până la ultimul.

Adventure Arena - Provocarea care te prinde imediat

Adventure Arena are genul acela de energie care te face să vrei să intri pe traseu aproape instinctiv. În cele patru zile de festival, traseul cu obstacole devine unul dintre locurile în care adrenalina se simte cel mai repede: poți intra pentru experiență, în ritmul tău, sau poți alege varianta contra cronometru, dacă vrei să vezi cât de bine te descurci sub presiune.

Traseul include zone de alergare, elemente de echilibru, obstacole de cățărare, traversare, orientare și balans. Adventure Arena face cu ochiul exact prin felul în care arată o provocare pe care ai vrea s-o încerci măcar o dată - are obstacole, ritm, puțină adrenalină și acea satisfacție imediată pe care o dă orice traseu dus până la capăt. Nu e genul de experiență pe lângă care treci ușor, ci una care te face să te întrebi aproape instinctiv: „Oare eu cum m-aș descurca?”

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile și este permisă de la 10 ani în sus, pentru cei care îndeplinesc condițiile minime de înălțime (140 cm). Minorii pot intra pe traseu cu acordul părinților.

Împreună, Sports FIT Games și Adventure Arena oferă acestei ediții a Sports Festival una dintre cele mai intense și mai atractive zone din program pentru publicul care e deja familiar cu o viață sportivă. Sunt două formate diferite, dar construite în jurul aceleiași promisiuni: o provocare reală și un locul în care să îți testezi cu adevărat limitele. Sports Festival este un eveniment sustinut de DIGI.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ronaldinho-ora
Ronaldinho și prietenii lui vin la Sports Festival! Un demonstrativ care promite emoție cât o finală de campionat
Poza main_Credits Sports Festival
Regina Maria te invită la Sports Festival și TIFF: de la motivația pentru sportul în familie la cinematografia văzută #CuAlțiOchi
simona razand
Spectacol de tenis la Cluj, la Sports Festival. Simona Halep, mai fericită ca niciodată: N-am râs atâta în toată cariera
simona halep, darren cahill
Darren Cahill, din nou alături de Simona Halep. Australianul a venit în România pentru Sports Festival
halep cahill instagram crop
Darren Cahill revine în România. Mesajul antrenorului
Recomandările redacţiei
F-35 Jets accompany the plane carrying Russian President Vladimir Putin ahead of Trump - Putin summit in Alaska
Statele Unite poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme...
ambasadorul rus la ONU, vassili nebenzia
Cum a apărat reprezentantul Rusiei la ONU retorica lui Putin în cazul...
benjamin netanyahu - donald trump
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA...
femeie care sta in ploaie
Meteorologii anunță o lună iunie cu multe ploi. Prognoza actualizată...
Ultimele știri
Șeful Armatei Române, generalul Gheroghiță Vlad, este audiat la DNA într-un dosar de corupție
Au început înscrierile la Bacalaureat 2026: Actele necesare și termenul-limită pentru depunerea dosarelor
Efectul atacurilor ucrainene: La Moscova unele stații de carburant au început să limiteze vânzările
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: “Se interesează...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”