Sports Festival 2026: Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului

La Sports Festival 2026 există și un teritoriu dedicat celor pentru care sportul nu începe și nu se termină cu o ieșire ocazională la mișcare. Pentru oamenii activi, obișnuiți cu efortul, cu ritmul și cu ideea de a-și testa limitele, ediția din acest an aduce două formate care schimbă pulsul festivalului: Sports FIT Games și Adventure Arena. Două experiențe diferite, unite însă de aceeași idee simplă și puternică — îți strângi echipa, îți măsori resursele și intri într-o provocare în care adrenalina vine firesc, de la primul obstacol sau primul workout.

Sports FIT Games - Orașul, transformat în teren de joc

Sports FIT Games x T Gym este una dintre acele competiții care pornesc de la ideea de echipă și duc mai departe tot ce înseamnă coordonare, rezistență și capacitatea de a rămâne în joc atunci când ritmul se accelerează. La start intră echipe mixte formate din patru participanți amatori, care trec prin workout-uri succesive și trasee de alergare între mai multe puncte din oraș, într-un format urban de tip CrossFit construit pe efort, strategie și colaborare.

Unul dintre lucrurile care dau forță acestei competiții este chiar traseul. Nu se desfășoară într-un singur loc și nu își consumă energia într-un perimetru închis, ci mută provocarea dintr-un punct în altul, transformând orașul în arenă. Startul se dă pe platoul dintre BTarena și Cluj Arena, apoi traseul continuă prin alte puncte-cheie ale orașului, înainte de revenirea în zona finală. Totul se măsoară în timp, dar miza reală stă și în felul în care echipa reușește să rămână unită, eficientă și concentrată de la primul workout până la ultimul.

Adventure Arena - Provocarea care te prinde imediat

Adventure Arena are genul acela de energie care te face să vrei să intri pe traseu aproape instinctiv. În cele patru zile de festival, traseul cu obstacole devine unul dintre locurile în care adrenalina se simte cel mai repede: poți intra pentru experiență, în ritmul tău, sau poți alege varianta contra cronometru, dacă vrei să vezi cât de bine te descurci sub presiune.

Traseul include zone de alergare, elemente de echilibru, obstacole de cățărare, traversare, orientare și balans. Adventure Arena face cu ochiul exact prin felul în care arată o provocare pe care ai vrea s-o încerci măcar o dată - are obstacole, ritm, puțină adrenalină și acea satisfacție imediată pe care o dă orice traseu dus până la capăt. Nu e genul de experiență pe lângă care treci ușor, ci una care te face să te întrebi aproape instinctiv: „Oare eu cum m-aș descurca?”

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile și este permisă de la 10 ani în sus, pentru cei care îndeplinesc condițiile minime de înălțime (140 cm). Minorii pot intra pe traseu cu acordul părinților.

Împreună, Sports FIT Games și Adventure Arena oferă acestei ediții a Sports Festival una dintre cele mai intense și mai atractive zone din program pentru publicul care e deja familiar cu o viață sportivă. Sunt două formate diferite, dar construite în jurul aceleiași promisiuni: o provocare reală și un locul în care să îți testezi cu adevărat limitele. Sports Festival este un eveniment sustinut de DIGI.

