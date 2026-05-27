Peste 25 de sporturi, 4 zile de festival și Crosul Supereroilor - cum pune Sports Festival 2026 Clujul în mișcare!

Există puține evenimente care reușesc să facă sportul să pară, în același timp, spectaculos și firesc. La Sports Festival publicul nu este invitat doar să privească, ci și să participe: să alerge, să încerce, să testeze, să descopere. La ediția din 2026, care va avea loc între 11 și 14 iunie la Cluj-Napoca, una dintre mizele cele mai frumoase ale festivalului stă tocmai în această apropiere reală de sport: 25 de zone de inițiere, deschise gratuit publicului, și Crosul Supereroilor, competiția care a devenit, în timp, unul dintre reperele acestui festival.

25 de sporturi, într-un singur loc

Pentru copii, dar și pentru părinți, aceasta este una dintre marile mize ale Sports Festival: ocazia rară de a descoperi, în doar patru zile și într-un singur loc, sporturi foarte diferite. Într-un context în care cei mici ajung adesea să cunoască doar disciplinele cele mai vizibile sau mai la îndemână, posibilitatea de a încerca gratuit 25 de sporturi devine mai mult decât un simplu punct din program.

Lista zonelor de inițiere confirmate pentru ediția din 2026 include aikido, atletism, baschet, caiac, ciclism, fitness corner, functional training, dans, escaladă, fotbal, gimnastică artistică, kyokushin, handbal, majorete, roundnet, rugby, șah, tenis de câmp, volei, squash, taekwondo, cheerleading, trotinete, tenis de masă și tir sportiv.

Farmecul acestor zone stă tocmai în felul în care schimbă relația publicului cu sportul. La Sports Festival, copiii nu vin doar să privească, ci să încerce. Pentru unii va fi doar bucuria unei după-amiezi active. Pentru alții, poate fi primul pas către un sport pe care îl vor urma mai departe.

Crosul care aduce la start mai mult decât alergători

Aceeași logică a participării se regăsește și în Crosul Supereroilor, programat duminică, 14 iunie 2026. În peisajul Sports Festival, crosul a devenit una dintre competițiile care spun cel mai bine povestea festivalului: sport accesibil, energie bună și un public care nu vine doar să privească, ci să fie parte din eveniment. Startul și linia de finish vor fi organizate, ca de obicei, pe Cluj Arena, iar participanții vor putea alege între două probe, de 5 și 10 kilometri, la categoriile open masculin și feminin.

Crosul Supereroilor rămâne special și prin componenta sa caritabilă. Pentru al doilea an consecutiv, jumătate din taxa de participare a fiecărui alergător va merge către Via Transilvanica, proiectul Asociației Tășuleasa Social, traseul de lungă distanță care traversează România de la Putna la Drobeta-Turnu Severin. În felul acesta, fiecare participare înseamnă nu doar mișcare, ci și susținerea unei inițiative care vorbește despre natură, comunități și descoperirea României prin mers și alergare.

Festivalul în care nu rămâi doar în tribună

Tocmai aici stă una dintre diferențele importante ale Sports Festival: felul în care nu lasă publicul să rămână doar pe margine. Poți fi în tribună, desigur, dar la fel de firesc poți coborî și pe teren, în zona de inițiere, pe traseu sau în mijlocul unei experiențe care te scoate din rolul de simplu privitor. Sports Festival nu cere publicului să aleagă între tribună și teren. Le oferă, firesc, pe amândouă. Sports Festival este un eveniment sustinut de DIGI.

