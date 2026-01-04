Live TV

Poveștile oamenilor din spatele educației prin joacă. "În fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări"

Data publicării:
destiny

În spatele procesului de educație prin joacă, la Destiny Park, se află  echipa ce face posibil acest proces, una plinâ de energie, pregătită să facă față zilnic unui mare număr de provocări, dar care savurează din plin bucuria de a lucra în mijlocul copiilor.

 

"La mulți ani în 2026! A lucra cu copiii este atât de frumos și atât de plin de energie! Asta facem noi aici: facem educație prin joacă și joc și o facem deja de trei ani și ceva, Dar este și o mare provocare. Și astăzi, mai mulți dintre colegii mei o să vă vorbească despre cât de interesant, de frumos este să lucrezi cu copiii și în mijlocul lor. Pentru mine, cu siguranță înseamnă multă energie, cum spuneam, multe provocări, dar și o bucurie imensă", mărturisește Ana Maria Pascaru, director de marketing la Destiny Park.

Cum este să lucrezi cu copiii? Iată răspunsurile celor care o fac zi de zi...

"Este foarte frumos. Copiii sunt, aș putea spune, înțelegători, ascultători", "Să lucrezi cu copiii este o experiență extraordinară. Copiii sunt extrem de sinceri, dezarmant de sinceri", "Cu copiii n-am mai lucrat până acum, chiar dacă am avut mereu curiozitatea asta. Deja sunt angajat de un an la Destiny Park și pot spune că am trecut cu bine peste toate provocările", "Este o plăcere în fiecare zi. Lucrez cu copiii de ceva timp și, de când sunt la Destiny, lucrând cu și mai mulți copii, este o împlinire mare, în fiecare zi, "În fiecare zi avem parte de momente frumoase. Eu fac parte din echipa de animație și în fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări".

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
photo-collage.png (32)
4
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Dmitri Medvedev
5
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Digi Sport
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
destiny-park
Surprize și cadouri de Crăciun în Destiny Park
destiny
Părinții redescoperă, prin joacă, plăcerea de a fi copii
inghetata
Înghețată cu gust de gumă de mestecat, dar din ingrediente naturale
destiny ferma
Fabrica de lapte, modul în care copiii învață că laptele nu crește direct în raftul de la magazin
22destiny
Caravana „Făurim Destine în Școli” își continuă drumul prin unitățile de învățământ
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele...
sghbsghbarg
„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile...
Aerial View Of Greek Islands, Greece - 08 Jun 2019
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau...
Ultimele știri
Imagini cu Nicolas Maduro, la New York. Apeluri internaționale pentru eliberarea președintelui venezuelean
Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei. Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea guvernului
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Fanatik.ro
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Adevărul
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea
Playtech
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la...
Newsweek
Bolojan cere o modificare majoră la legea pensiilor. Un mare beneficiu și o categorie de pensii vor dispărea
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Reacția lui Brad Pitt când i-a văzut pe părinții lui Leonardo DiCaprio pe platourile de la „OUATIH. „A fost...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...