Poveștile oamenilor din spatele educației prin joacă. "În fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări"

În spatele procesului de educație prin joacă, la Destiny Park, se află echipa ce face posibil acest proces, una plinâ de energie, pregătită să facă față zilnic unui mare număr de provocări, dar care savurează din plin bucuria de a lucra în mijlocul copiilor.

"La mulți ani în 2026! A lucra cu copiii este atât de frumos și atât de plin de energie! Asta facem noi aici: facem educație prin joacă și joc și o facem deja de trei ani și ceva, Dar este și o mare provocare. Și astăzi, mai mulți dintre colegii mei o să vă vorbească despre cât de interesant, de frumos este să lucrezi cu copiii și în mijlocul lor. Pentru mine, cu siguranță înseamnă multă energie, cum spuneam, multe provocări, dar și o bucurie imensă", mărturisește Ana Maria Pascaru, director de marketing la Destiny Park.

Cum este să lucrezi cu copiii? Iată răspunsurile celor care o fac zi de zi...

"Este foarte frumos. Copiii sunt, aș putea spune, înțelegători, ascultători", "Să lucrezi cu copiii este o experiență extraordinară. Copiii sunt extrem de sinceri, dezarmant de sinceri", "Cu copiii n-am mai lucrat până acum, chiar dacă am avut mereu curiozitatea asta. Deja sunt angajat de un an la Destiny Park și pot spune că am trecut cu bine peste toate provocările", "Este o plăcere în fiecare zi. Lucrez cu copiii de ceva timp și, de când sunt la Destiny, lucrând cu și mai mulți copii, este o împlinire mare, în fiecare zi, "În fiecare zi avem parte de momente frumoase. Eu fac parte din echipa de animație și în fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări".

