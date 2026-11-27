Sunt multe feluri în care o țară își poate spune povestea: prin oameni care îi duc numele mai departe, idei care deschid drumuri, evenimente care îi conturează identitatea sau profesioniști care își pun priceperea în slujba celorlalți. De Ziua Națională, Digi World și Digi Animal World pregătesc o serie de colecție care dezvăluie patru dintre cele mai admirabile ipostaze ale României: inventivă, temerară, solidară și mereu surprinzătoare.

Marți, de la ora 20:00, Digi World prezintă, în premieră pe TV, documentarul „Nadia. 1.00 – Eroarea Perfectă”, o incursiune cinematografică inedită în universul interior al sportivei care a sfidat imposibilul. La 50 de ani de la momentul care a lăsat fără cuvinte o lume întreagă – primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice – telespectatorii sunt invitați în culisele unei vieți dăruite performanței.

Mai mult decât o retrospectivă a unei cariere excepționale, filmul explorează, într-o manieră rar transpusă pe micul ecran, trăirile și greutatea de pe umerii adolescentei care, la doar 14 ani, devenea un simbol global al perfecțiunii. Pentru întâia oară, vocea Nadiei Comăneci devine firul narativ al propriului destin. Printr-o confesiune autentică despre ambiție, disciplină și puterea de a-și depăși limitele, campioana de la Montréal rememorează bornele din carieră, revelațiile, sacrificiile din spatele unei imagini legendare și experiențele care au transformat-o într-un reper atemporal al excelenței.

Cu această ocazie, producția include și un mesaj emoționant al Nadiei pentru românii de pretutindeni: „Lucrul cel mai important este sănătatea. Să aibă grijă de ei, să încerce să fie în jurul oamenilor care gândesc pozitiv, să aibă încredere că o să fie bine, pentru că asta este cultura românului: încrederea. Să se bucure de fiecare moment pe care îl au cu familia și cu copiii, pentru că viața trece foarte repede, și să încerce să facă în fiecare zi ceva bun pentru ei”.

În continuarea programului aniversar, curiozitatea preia ștafeta la Jurnalul De Științe, începând cu ora 20:30, cu o ediție dedicată creativității românești în materie de invenții și descoperiri remarcabile. Timp de aproximativ 20 de minute, privitorii vor afla cum pasiunea pentru cercetare și gândirea inovatoare pot da naștere unor proiecte cu potențial de impact internațional: un satelit construit de elevi care a ajuns în spațiu, o macara concepută pentru expediții complexe pe Lună sau pe Marte, soluții pentru drumuri mai ecologice sau creme cu rol de protecție împotriva radiațiilor, toate purtând semnătura unor români vizionari. Brevetate sau în curs de omologare, acestea reflectă ingeniozitatea celor care caută răspunsuri la provocările prezentului și deschid noi posibilități pentru viitor.

„Anul 2026 a fost unul minunat din punct de vedere științific. Iar la Jurnalul de Științe, de 1 Decembrie, vom vedea idei transformate în realitate și vom afla povești care merită spuse cu și de la români care cu siguranță trebuie aduși în față!”, a mărturisit Teodora Safta, autoarea emisiunii.

De la inițiative revoluționare, trecem la o discuție despre rolul educației, al memoriei istorice și al valorilor în modelarea unei societăți. La Digipedia Știință, dr. Bogdan Ivănescu intră în dialog cu Excelența Sa, dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, de la ora 21:00. Pornind de la exemplul Israelului, acesta explică importanța cunoașterii și a conservării patrimoniului cultural în dezvoltarea capacității unui popor de a se adapta vremurilor fără să-și piardă rădăcinile. Conversația capătă o perspectivă aparte și prin legătura diplomatului cu România, țara de origine a părinților și bunicilor săi.

„Ziua Națională are un astfel de statut pentru că reprezintă un pas înainte în istoria unui neam. Respectând această semnificație și știind că nu totul trebuie inventat de la zero, am zis să profit de ocazie și să aduc în fața publicului experiența unei alte nații care face pași mari înainte cu fiecare încercare la care este supusă: Israelul. Pe 1 decembrie aflăm cum a reușit o națiune mică populațional și teritorial să reziste, să crească și să prospere folosind știința și educația ca principalele scuturi de protecție și strategii de dezvoltare, deopotrivă. Vă invit să urmăriți un dialog în limba română între mine, dr. Bogdan Ivănescu, și un român la origini, Excelența Sa, Ambasadorul Israelului în România, dr. Lior Ben Dor”, a subliniat Bogdan Ivănescu, realizator și prezentator Digipedia Știință.

Sărbătoarea prinde avânt și în platoul Digi Animal World, unde iubitorii de animale au parte de o întâlnire cu unii dintre cei mai devotați și de încredere parteneri ai omului: câinii de serviciu. Despre pregătirea lor, provocările și riscurile misiunilor la care iau parte, dar și secretele unei legături de fier între aceștia și coechipierii lor, aflăm chiar de la plutonierul adjutant-șef Maria Alexandru Daniel, comandant de grupă, în cadrul unui episod captivant Digi Animal Club, difuzat de la ora 13:00. O lecție despre curaj, loialitate și responsabilitate, care scoate la iveală forța nerostită a unui parteneriat în slujba comunității.

„Pentru mine, Digi Animal Club înseamnă o echipă care pune suflet în fiecare ediție și caută să le ofere oamenilor informații corecte despre animale și natură. Îmi doresc ca ceea ce aflăm împreună să-i ajute să înțeleagă mai bine lumea vie și să devină mai conștienți de felul în care avem grijă de ea”, a punctat Bogdan Chenciu, producător Digi Animal Club.

În completare, Bogdan Uritescu, moderatorul emisiunii, a adăugat: „Dacă vrei să afli cine ești, mergi dincolo de frica ta. Iar dacă vrei să înțelegi ce înseamnă curajul, privește-i pe cei care își servesc țara cu devotament și statornicie, uneori fără să rostească un singur cuvânt. La Mulți Ani, România!”.

„2026 a fost un an care ne-a confirmat că diversitatea competențelor, ideile bune și încrederea dintre oameni pot transforma o producție într-un proiect cu adevărat relevant. Sunt mândră de echipa Digi Documentare și de tot ceea ce am reușit să construim împreună. Pentru noi, jurnalismul de calitate înseamnă curiozitate, rigoare și libertatea de a pune întrebările care contează. Înseamnă povești împărtășite onest, cu respect pentru public și pentru realitate. Privim deja spre 2027, cu materiale noi și altele în pregătire. Avem aceeași dorință de a explora, de a descoperi și de a aduce în fața telespectatorilor subiecte care se cuvin abordate. De Ziua Națională, să ne bucurăm de ceea ce avem mai bun: oameni, valori autentice și lucruri făcute cu rost. Ele sunt, până la urmă, România pe care o construim în fiecare zi. La Mulți Ani, România!”, a declarat Mihaela Popescu, Producător General Digi Documentare.

Grila completă a celor două posturi pe durata lunii decembrie poate fi accesată pe site-urile www.digi-world.tv și www.digi-animalworld.tv.

Despre Digipedia Știință (Digi World & Digi Life)

Cea mai longevivă emisiune a canalului Digi World, lansată în 2012, a fost prezentată de-a lungul timpului de prof. Alexandru Mironov, iar în prezent este realizată și prezentată de dr. Bogdan Ivănescu. Emisiunea promovează știința, tehnologia și inovația prin dialoguri cu cercetători și specialiști de renume. Din 2021, face parte din proiectul educațional național „Ora de Știut”, devenit disciplină opțională la nivel național în 2024.

Despre Digi Animal Club (Digi Animal World)

Cu o longevitate de peste un deceniu, este una dintre producțiile reprezentative ale canalului Digi Animal World. Emisiunea, prezentată de Bogdan Uritescu, explorează universul fascinant al animalelor, biodiversitatea și relația dintre oameni și lumea necuvântătoarelor, prin povești autentice, informații documentate și întâlniri cu specialiști.

Despre Jurnalul De Științe (Digi World & Digi24)

Lansat în 2017 și prezentat de Teodora Safta, este un format editorial distinct, dedicat celor mai relevante descoperiri, cercetări și inovații din știință și tehnologie. Cu o abordare dinamică și accesibilă, emisiunea transformă informația științifică într-o experiență de actualitate, conectând publicul la cele mai noi evoluții ale cercetării din România și din lume.

Despre Digi World

Digi World este parte a Grupului DIGI. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music, postul de filme (pay-tv), Film Now, și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

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Editor : A.D.V.