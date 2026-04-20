Profesorii reclamă că nu au resurse și nici training pentru a aplica una din cele mai eficiente forme de educație pentru copii

În contextul în care s-a dovedit că joaca este una dintre cele mai eficiente forme de învățare pentru copii, 90% dintre profesorii care au participat la un studiu efectuat în străinătate spun că nu au nici resursele și nici training-ul necesar pentru a aplica această formă particulară de învățământ.

În România, învățarea prin joacă se desfășoară, de mai bine de trei ani, în Destiny Park. Parcul tematic are la bază 43 de experiențe de role play din multiple domenii printre care medicină, industrie alimentară, educație, mass-media, industrie, auto, sport, IT&C și multe altele. Toate activitățile sunt gândite și create de o echipă de specialiști.

„Da, noi suntem o resursă. Noi suntem un loc unde se întâmplă acest tip de educație în România, suntem singurul. Când vorbim despre resurse, cu siguranță noi putem să fim acel spațiu. Noi avem o fundație și prin fundația Destiny Park realizăm mai multe întâlniri cu cadrele didactice din România. Foarte multe școli din România vin la noi și da, îi așteptăm cu drag să descopere învățarea prin joc și joacă și să participăm împreună la construirea unui alt tip de educație în România”, a comentat rezultatele studiului menționat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

