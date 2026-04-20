Profesorii reclamă că nu au resurse și nici training pentru a aplica una din cele mai eficiente forme de educație pentru copii

Data publicării:
În contextul în care s-a dovedit că joaca este una dintre cele mai eficiente forme de învățare pentru copii, 90% dintre profesorii care au participat la un studiu efectuat în străinătate spun că nu au nici resursele și nici training-ul necesar pentru a aplica această formă particulară de învățământ.  

 

În România, învățarea prin joacă se desfășoară, de mai bine de trei ani, în Destiny Park. Parcul tematic are la bază 43 de experiențe de role play din multiple domenii printre care medicină, industrie alimentară, educație, mass-media, industrie, auto, sport, IT&C și multe altele. Toate activitățile sunt gândite și create de o echipă de specialiști.

„Da, noi suntem o resursă. Noi suntem un loc unde se întâmplă acest tip de educație în România, suntem singurul. Când vorbim despre resurse, cu siguranță noi putem să fim acel spațiu. Noi avem o fundație și prin fundația Destiny Park realizăm mai multe întâlniri cu cadrele didactice din România. Foarte multe școli din România vin la noi și da, îi așteptăm cu drag să descopere învățarea prin joc și joacă și să participăm împreună la construirea unui alt tip de educație în România”, a comentat rezultatele studiului menționat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

 

Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Ce vrea să facă, de fapt, Hagi la națională. Strategie pe 5 puncte – sistemul de joc și ce sunt obligați...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă...
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi a făcut marele anunț despre Ianis Hagi, în ziua în care a devenit selecționerul României
Pro FM
Gestul lui Hailey Bieber față de Billie Eilish, la Coachella, la concertul lui Justin. Imaginile sunt virale...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Paris Jackson critică filmul despre Michael Jackson. „Narațiunea este controlată și plină de minciuni”