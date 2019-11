Ramona Popa, Digi24: „Jurnalismul, dincolo de reguli, e o stare”

Ramona Popa face parte din echipa Digi24 încă dinainte ca televiziunea să emită. Timp de aproape 8 ani, Ramona fost editor, dar și coordonator pe campaniile speciale făcute de postul de știri. Își amintește cu drag fiecare campanie la care a contribuit și în mod special cea dedicată vizitei Papei Francisc din vara acestui an.

Îți mai amintești prima ta experiență în presă? Dar prima de la Digi24?

Ramona Popa: Am mai fost întrebată care a fost prima experienţă în presă şi nu am reuşit nici până acum să-mi amintesc momentul. Deşi poate părea ciudat, explicaţia e simplă. Jurnalismul e o meserie în care ai în permanență senzația primei experiențe, pentru că știrea e mereu alta. E poate job-ul cu cea mai puțină predictibilitate. Știi și, în același timp, nu știi niciodată ce vei face în clipa următoare. În asta constă de fapt frumusețea și nebunia acestei meserii, care nu se face după program.

Prima experiență la Digi24 îmi e ceva mai clară, pentru că are legătură cu un nou început în viața mea profesională, un început care mi-a dat șansa să particip la crearea de la zero a unei televiziuni. Am ajuns la Digi când toată echipa era formată dintr-o mână de oameni. Îmi amintesc și acum încăperea mică în care ne adunam zilnic să facem știri care atunci nu erau difuzate niciunde, pentru că televiziunea era în faza de proiect. Deși aveam ceva vechime în presă, am avut de multe ori sentimentul că exact atunci mă apuc de meserie. Ce a adus Digi24 pe piața media a fost o noutate și pentru ziariștii cu experiență.

P roiectul "Papa în România" a fost făcut "cu pace" în redacția Digi24

Care a fost proiectul tău de suflet din Digi24?



Ramona Popa: Proiectul cel mai drag și care chiar avut o legătură specială cu sufletul a fost legat de vizita Papei Francisc în România. A fost un maraton de o lună în care Digi24 a difuzat reportaje în preambulul acestui eveniment, pe care l-am coordonat editorial. A fost o muncă de echipă făcută fără nervi, cu disponibilitate permanentă, cu implicare profundă, fără reproșuri și nemulțumiri. E o raritate în jurnalism să nu răbufnești măcar o dată în zi. Ei bine, proiectul "Papa în România" a fost făcut "cu pace" în redacția Digi24. Și cu multă pace am rămas toți în suflet după această experiență. A fost și o lecție de viață, despre îngăduință și iubire, dincolo de un eveniment profesional unic.

Mulți oameni nu știu foarte bine ce înseamnă partea din spatele sticlei. Cât de greu este jobul de editor-șef?



Ramona Popa: Cum îmi place mie să spun când mă întreabă oamenii ce fac mai exact la tv... sunt omul care scrie scenariul filmului. E o descriere foarte plastică, evident, pentru că scenariul e dat de realitate, iar noi nu facem ficțiune, ci spunem întâmplări adevărate. Dar cam asta înseamnă să fii editor-șef: să știi toate informațiile care circulă într-o redacție, să le pui cap la cap pentru o coerență editorială, să vii cu idei care să potențeze ideile bune ale reporterilor și să dai claritatea și substanța necesare pentru ca telespectorul să aibă cât mai rapid și simplu informația la el acasă.

J urnalismul, dincolo de reguli, e o stare

Ai timp și pentru pasiuni/hobby-uri? Ce îți place să faci în timpul tău liber?

Ramona Popa: Îmi place enorm să călătoresc. Timp nu prea am, dar planuri de vacanță fac și desfac o dată la două luni. Îmi place la fel de mult să citesc. Am avut o relație specială cu lectura din copilărie. Nu doar că mi se pare în continuare la de fascinant să ai acces oricând la o lume întreagă doar deschizând o carte din bibliotecă, dar sunt uluită de cum poate fi transformat un om prin puterea cuvintelor înțelese cum trebuie.

Cum pot ajunge tinerii studenți să facă ce faci tu? Ai vreun sfat pentru ei?

Ramona Popa: Să știe că jurnalismul, dincolo de reguli, e o stare. Ești la serviciu mereu, chiar și când nu ești în redacție. Nu poți întoarce capul la un eveniment la care asiști, nici dacă ești în timpul liber. Îți trebuie curiozitate, energie multă, disponibilitate, nervi tari și multă, foarte multă pasiune. Pentru că sunt zile în care ai renunța de zece ori. Dacă însă când te-ai liniștit, abia aștepți să mai faci o știre, ai trecut testul compatibilității.