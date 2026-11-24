Angajații din România ar putea avea mai mult timp pentru pregătiri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Un proiect de lege depus în Parlament propune ca Ajunul Crăciunului, respectiv data de 24 decembrie, să fie inclus în calendarul zilelor libere legale.

În România, două zile libere legale sunt întotdeauna duminica: Paștele și Rusaliile. În 2027, beneficiul real se va reduce la 9 zile lucrătoare, iar șase se vor suprapune cu zilele de weekend. Prima minivacanță începe de Anul Nou, 1 ianuarie va fi vineri și 2 ianuarie, sâmbătă.

În ianuarie, mai sunt libere zilele de 6 și 7 ianuarie, de Bobotează și de Sfântul Ioan.

În schimb, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, pică duminica. Vinerea Mare va fi pe 30 aprilie, iar Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai. A doua a zi de Paște, 3 mai, va fi luni.

1 iunie, Ziua Copilului, va fi marți, și Rusaliile, pe 20 și 21 iunie, dintre care prima zi pică duminica. În a doua parte a anului, Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, va fi tot duminică, iar spre finalul anului angajații vor avea liber pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și pe 1 decembrie, de Ziua Națională.

Ambele zile de Crăciun, 25 și 26 decembrie, vor pica în weekend. De asemenea, românii au concediul de odihnă minim garantat prin lege mai scurt, de 20 de zile, pe când în alte țări concediul minim este de până la 25 de zile/an.

Citește și:

Câte zile libere mai sunt în 2026. Calendarul minivacanțelor pentru angajați și elevi

Înscrieri la creșă și grădiniță 2027-2028. Când se depun dosarele și cine are prioritate, potrivit Ministerului Educației

Editor : A.M.G.