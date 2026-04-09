„Scos din sărite”- satiră, umor inteligent, duminică, de la ora 23, la Digi 24

În această săptămână, în mod extraordinar, emisiunea „Scos din sărite”, realizată de comedianul Serghei, va fi difuzată duminică, 12 aprilie, începând cu ora 23:00.

Un spațiu dedicat minților deschise, analizelor tăioase și divertismentului de calitate, „Scos din sărite” se declară a fi o emisiune de satiră politico-socială, eliberată de idei preconcepute sau filtre rigide, un demers curajos care îmbină standardul de calitate Digi24 cu libertatea de exprimare și spiritul critic specific unuia dintre cei mai apreciați comedianți de stand-up din România.

„Se întâmplă atât de multe chestii încât despre ce am scris duminica trecută mi se pare că s-a întâmplat luna trecută... Băi, nu mai au logică, trebuie să le scriu din nou!

Într-un fel e bine că se întâmplă constant lucruri noi în politică și ai de ce să râzi și, în același timp, cam mult, mă, băiatule, că ne cam ne sufocăm așa”, a explicat Serghei modul în care lumea politică îi oferă necontenit subiecte pentru satira sa.

„Se lucrează intens și-mi place foarte mult ce iese. E un upgrade foarte mare față de cea de săptămâna trecută și cred că așa o să fie de la săptămână la săptămână, din ce în ce mai bine. E mult mai compactă, mult mai legată și o să fie din ce în ce mai bine... Oamenii de-aici sunt foarte profesioniști, spre deosebire de mine”, povestește Seghei.

