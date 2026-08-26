Live TV

A fost dezăluită cauza morții cântăreței Dolly Parton

Data publicării:
Dolly Parton accepted the ACM Poet’s Award virtually, citing recent health issues including dizziness and dehydration
Dolly Parton. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Legenda muzicii country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani după „o scurtă luptă cu cancerul”, a informat marţi presa americană, citând reprezentanţi ai artistei, relatează AFP.

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, potrivit unui comunicat al reprezentanţilor săi transmis revistei People. 

Dintr-o familie săracă din Tennessee  Dolly Parton s-a născut la 19 ianuarie 1946, în Tennessee, într-o familie cu 12 copii. A crescut într-o casă modestă, iar copilăria sa a influențat profund muzica pe care avea să o creeze. A început să cânte în biserică. La 10 ani apărea deja la televiziuni locale, iar la 13 ani a cântat la Grand Ole Opry din Nashville, unul dintre cele mai importante locuri din istoria muzicii country. Johnny Cash a prezentat-o atunci publicului drept „o fetiță de aici, din estul statului Tennessee”.

După absolvirea liceului, în 1964, Parton s-a mutat la Nashville, cu o valiză plină de cântece. A început să se impună mai întâi ca autoare de melodii, iar în anii următori a devenit una dintre cele mai importante cântărețe country din Statele Unite.

Un moment esențial în ascensiunea sa a fost colaborarea cu cântărețul și prezentatorul de televiziune Porter Wagoner. Cei doi au început să cânte împreună în 1967, iar Parton a devenit membră a emisiunii sale de televiziune. Colaborarea i-a oferit vizibilitate națională. În paralel, Parton și-a construit treptat cariera solo.

În 1971 a obținut primul său single country ajuns pe locul întâi, „Joshua”. Doi ani mai târziu avea să lanseze „Jolene”, cântecul care avea să devină una dintre cele mai cunoscute compoziții ale sale.

„Jolene”, lansată în 1973, spune povestea unei femei care imploră o rivală să nu-i ia partenerul. Melodia a devenit un standard al muzicii country și una dintre cele mai reinterpretate compoziții ale lui Parton.

Dolly Parton nu s-a limitat la muzică. În 1980 a jucat alături de Jane Fonda și Lily Tomlin în comedia „9 to 5”, iar cântecul cu același nume a devenit unul dintre marile sale succese, scrie The Guardian.

A primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună melodie originală și a continuat să joace în filme precum „The Best Little Whorehouse in Texas” și „Steel Magnolias”.

A avut, de asemenea, apariții în televiziune și a colaborat cu artiști din generații diferite, inclusiv cu fiica sa spirituală, Miley Cyrus.

Dincolo de muzică și film, Parton a construit un adevărat imperiu de afaceri. Cel mai cunoscut proiect al său este Dollywood, parcul de distracții din Tennessee care a devenit o importantă atracție turistică și economică.

Una dintre cele mai importante moșteniri ale sale este însă activitatea filantropică. În 1995, a lansat Imagination Library, un program prin care copiii primesc gratuit cărți adaptate vârstei. Ideea a avut legătură directă cu copilăria artistei și cu tatăl ei, care nu a avut acces la educație. Programul s-a extins ulterior în mai multe țări și distribuie milioane de cărți în fiecare an.

În 2020, Parton a donat un milion de dolari pentru cercetarea privind vaccinurile împotriva Covid, contribuția sa sprijinind cercetările desfășurate la Vanderbilt University Medical Center.

După incendiile devastatoare din zona Smoky Mountains, în 2016, artista a organizat o campanie de strângere de fonduri și a oferit sprijin financiar lunar familiilor ale căror case fuseseră distruse sau afectate.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Au anunțat lovitura de la prima oră: 3.000.000 de euro pentru Daniel Bîrligea!
Digi Sport
Au anunțat lovitura de la prima oră: 3.000.000 de euro pentru Daniel Bîrligea!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dolly Parton accepted the ACM Poet’s Award virtually, citing recent health issues including dizziness and dehydration
Celebra cântăreață de muzică country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani
16th Governors Awards, Inside, Los Angeles, California, USA - 16 Nov 2025
Tom Cruise, premiat cu un Oscar onorific: „A face filme nu este ceea ce fac eu, ci ceea ce sunt eu”
dolly parton
Dolly Parton își liniștește fanii, după ce sora ei le-a cerut să se roage pentru sănătatea artistei: „Încă n-am murit”
Dolly Parton
Dolly Parton a primit un premiu de 100 de milioane de dolari de la Jeff Bezos: „Abia așteptăm să vedem tot binele pe care îl vei face”
Recomandările redacţiei
liliana ruse
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan...
Giant anti-US billboard in Tehran
Jumătate de secol de blocaj. Cum a devenit Iranul testul imposibil...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Cristina Trăilă a fost pusă...
Ninth International Veterans Forum in Kyiv - Ukraine
Avertismentul fostului emisar al lui Trump: Putin „seamănă într-un...
Ultimele știri
Coreea de Sud a ridicat avioanele de vânătoare, după ce mai multe aparate ruse ar fi intrat în zona sa de apărare
Zeci de noi incendii de vegetație în Grecia: flăcări în apropierea Atenei, cod roșu în Corfu. Bază navală în pericol
Avertismentul lui Fedorov, ministrul apărării demis de Zelenski, privind cursul războiului: „Ne aflăm într-un moment de cotitură”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Fanatik.ro
Puștiul care a marcat de patru ori într-un meci visează să ajungă la Real Madrid. Ce a spus despre plecarea...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
CFR Cluj, super-transfer: „Ia-l cu ochii închiși!”. Jucătorul adus de Marian Copilu pentru care Șumudică a...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO A plecat din ”iadul” de la Cluj, a semnat un contract de 900.000 € și s-a fotografiat cu iubita celebră
Pro FM
Ce spunea Dolly Parton în ultimul ei interviu, dat cu patru zile înainte să moară: "Am atâta lucruri pe care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Adda își pregătește plecarea din România. Țara în care vrea să se retragă alături de Cătălin Rizea: „Îmi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Timpul în familie, cel mai prețios pentru ei. Ashton Kutcher și Mila Kunis, după-amiază perfectă alături de...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”