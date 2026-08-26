A fost dezăluită cauza morții cântăreței Dolly Parton

Legenda muzicii country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani după „o scurtă luptă cu cancerul”, a informat marţi presa americană, citând reprezentanţi ai artistei, relatează AFP.

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, potrivit unui comunicat al reprezentanţilor săi transmis revistei People.

Dintr-o familie săracă din Tennessee Dolly Parton s-a născut la 19 ianuarie 1946, în Tennessee, într-o familie cu 12 copii. A crescut într-o casă modestă, iar copilăria sa a influențat profund muzica pe care avea să o creeze. A început să cânte în biserică. La 10 ani apărea deja la televiziuni locale, iar la 13 ani a cântat la Grand Ole Opry din Nashville, unul dintre cele mai importante locuri din istoria muzicii country. Johnny Cash a prezentat-o atunci publicului drept „o fetiță de aici, din estul statului Tennessee”.

După absolvirea liceului, în 1964, Parton s-a mutat la Nashville, cu o valiză plină de cântece. A început să se impună mai întâi ca autoare de melodii, iar în anii următori a devenit una dintre cele mai importante cântărețe country din Statele Unite.

Un moment esențial în ascensiunea sa a fost colaborarea cu cântărețul și prezentatorul de televiziune Porter Wagoner. Cei doi au început să cânte împreună în 1967, iar Parton a devenit membră a emisiunii sale de televiziune. Colaborarea i-a oferit vizibilitate națională. În paralel, Parton și-a construit treptat cariera solo.

În 1971 a obținut primul său single country ajuns pe locul întâi, „Joshua”. Doi ani mai târziu avea să lanseze „Jolene”, cântecul care avea să devină una dintre cele mai cunoscute compoziții ale sale.

„Jolene”, lansată în 1973, spune povestea unei femei care imploră o rivală să nu-i ia partenerul. Melodia a devenit un standard al muzicii country și una dintre cele mai reinterpretate compoziții ale lui Parton.

Dolly Parton nu s-a limitat la muzică. În 1980 a jucat alături de Jane Fonda și Lily Tomlin în comedia „9 to 5”, iar cântecul cu același nume a devenit unul dintre marile sale succese, scrie The Guardian.

A primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună melodie originală și a continuat să joace în filme precum „The Best Little Whorehouse in Texas” și „Steel Magnolias”.

A avut, de asemenea, apariții în televiziune și a colaborat cu artiști din generații diferite, inclusiv cu fiica sa spirituală, Miley Cyrus.

Dincolo de muzică și film, Parton a construit un adevărat imperiu de afaceri. Cel mai cunoscut proiect al său este Dollywood, parcul de distracții din Tennessee care a devenit o importantă atracție turistică și economică.

Una dintre cele mai importante moșteniri ale sale este însă activitatea filantropică. În 1995, a lansat Imagination Library, un program prin care copiii primesc gratuit cărți adaptate vârstei. Ideea a avut legătură directă cu copilăria artistei și cu tatăl ei, care nu a avut acces la educație. Programul s-a extins ulterior în mai multe țări și distribuie milioane de cărți în fiecare an.

În 2020, Parton a donat un milion de dolari pentru cercetarea privind vaccinurile împotriva Covid, contribuția sa sprijinind cercetările desfășurate la Vanderbilt University Medical Center.

După incendiile devastatoare din zona Smoky Mountains, în 2016, artista a organizat o campanie de strângere de fonduri și a oferit sprijin financiar lunar familiilor ale căror case fuseseră distruse sau afectate.

Editor : Ș.R.