A murit fostul baterist al trupei The Cure

Andy Anderson, fost baterist al grupului The Cure, a murit de cancer la vârsta de 68 de ani, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.

Muzicianul a participat la mai multe înregistrări de studio ale grupului de new wave din 1983 şi a colaborat în special cu Iggy Pop şi Peter Gabriel.

El a fost toboşarul formaţiei The Cure la single-ul "The Lovecats", apoi la albumul "The Tops".

Andy Anderson a decedat, marţi, după o luptă cu cancerul, a anunţat, pe Twitter, Laurence Tolhurst, membru fondator al grupului. "Cu tristeţe vă anunţ decesul unui frate din The Cure", a împărtăşit el. "Andy Anderson a fost un adevărat domn şi un muzician excelent, cu un sens al umorului dezvoltat pe care şi l-a păstrat până la final, dovadă a spiritului său minunat care va face această ultimă călătorie. Noi suntem norocoşi că am putut să-l cunoaştem".

Muzician de studio, Anderson s-a alăturat The Cure în 1983, în momentul în care Tolhurst a abandonat bateria pentru a cânta la clape. Atunci, formaţie se afla în plină sesiune de înregistrări pentru albumul "Japanese Whispers".

Anderson a colaborat cu Robert Smith, solistul The Cure, şi cu Siouxsie Sioux (Siouxsie and the Banshees) la proiectul lor comun "The Glove". De-a lungul carierei, Anderson a lucrat, între alţii, cu Iggy Pop, Peter Gabriel (Genesis) sau Glen Mattlock, basistul de la Sex Pistols.

Săptămâna trecută, Anderson şi-a anunţat boala pe pagina de Facebook. "Pentru mine, este vorba despre o nouă experienţă de viaţă (...) sunt pozitiv în ceea ce priveşte această situaţie", declara el.

