A murit un fost membru al trupei Fleetwood Mac

Danny Kirwan, chitarist care a cântat pe cinci albume al trupei britanice Fleetwood Mac în anii 1960, a murit la vârsta de 68 de ani, potrivit Variety citat de News.ro.

Mick Fleetwood, care l-a cooptat pe Kirwan în Fleetwood Mac, pe când avea doar 18 ani, a confirmat moartea sa sâmbătă, aducându-i un tribut pe pagina de Facebook a grupului. Cauza morţii nu a fost anunţată.

"Astăzi este o zi tristă din cauza veştii că Danny Kirwan a murit la Londra. Danny a fost o forţă uriaşă la începutul carierei noastre. Dragostea lui pentru blues l-a adus alături de Fleetwood Mac în 1968, care a fost casa lui muzicală pentru mulţi ani", a scris Fleetwood.

"Adevărata moştenire a lui, în mintea mea, va trăi prin muzica pe care a scris-o şi cântat-o atât de frumos şi care stă la baza înfiinţării Fleetwood Mac... Mulţumesc, Danny Kirwan. Ne vei lipsi!".

În 1968, la vârsta de 17 ani, Kirwan - care s-a născut în sudul Londrei şi care a arătat calităţi formidabile în trio-ul Boilerhouse - s-a alăturat grupului original Fleetwood, chitariştilor Peter Green, Jeremy Spencer şi basistului John McVie.

Kirwan s-a alăturat Fleetwood Mac pe următoarele albume lansate în 1968 "Mr. Wonderful" - prima sa apariţie cu trupa a fost single-ul "Albatros" - şi a înregistrat cinci albume, fiind prezent ca solist şi chitarist: "Then Play On" (1969), "Blues Jam at Chess" (1969), "Kiln House" (1970), "Future Games" (1971) şi "Bare Trees" (1972).