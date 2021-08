ABBA, revenire în forță. Trupa face un anunț important și ar putea lansa 5 piese noi în câteva zile

Legendara trupă suedeză ABBA revine în forță, după o pauză de 39 de ani, cu noi piese ce ar putea fi lansate chiar peste câteva zile, la începutul lunii septembrie.

Pentru a promova evenimentul, trupa ABBA a deschis un nou site, Abba Voyage, destinat fanilor care așteaptă cu nerăbdare ziua cea mare, care ar fi data de 2 septembrie. Atunci, potrivit site-ului, va fi marcat startul proiectului. Ar putea fi vorba despre un „turneu cu holograme”, mult așteptat, pe care ABBA îl anunțase inițial în 2016.

În cadrul acestui proiect, ABBA ar putea lansa și cele cinci melodii noi.

Björn Ulvaeus, unul dintre cei patru membri ai formației, confirmase la începutul lunii mai că deja artiștii s-au reunit în studio.

ABBA, un nume care a scris istorie în muzica pop

ABBA a fost înființată în 1972 și a câștigat concursul Eurovision Song Contest cu piesa „Waterloo” în 1974. Trupa a vândut în întreaga carieră aproape 400 de milioane de single-uri și albume, în întreaga lume. Are 9 albume scoase și tot atâtea single-uri.

Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad și Bjorn Ulvaeus au scris istorie în muzica pop. Cu piese melodioase, ușor de reținut, cu versuri simple, dar sensibile, au dominat topurile mondiale timp de opt ani, iar melodiile lor sunt şi acum difuzate în toată lumea și încântă noile generații, fiind de multe ori remixate pe ritmuri noi.

Mamma Mia!, musicalul bazat pe hiturile lor și produs de Ulvaeus și Andersson, a fost văzut, de asemenea, de peste 50 de milioane de oameni.

Cei patru s-au întâlnit pentru prima dată în 1972, apoi Bjorn s-a căsătorit cu Agnetha, iar Benny cu Frida. Au ales acronimul ABBA, deşi acelaşi nume era folosit de o firmă de conserve de peşte. În perioada lor de maxim succes, trupa a supraviețuit și celor două divorțuri.

Ultimele melodii semnate ABBA, Under Attack și The Day Before You Came, au fost lansate în 1982, pe albumul de compilație „The Singles”, înainte ca formația să se destrame. Ultima lor reprezentaţie comună a avut loc patru ani mai târziu, în cadrul versiunii suedeze a emisiunii TV This Is Your Life, care l-a onorat pe managerul lor, Stig Anderson.

Ce presupune proiectul ABBA cu holograme

Oficial, grupul nu și-a anunțat niciodată destrămarea, dar membrii ABBA au avut apoi propriile lor cariere. Cei doi băieți au devenit compozitori prolifici și producători de musicaluri, iar fetele au scos albume solo.

Până acum au existat mai multe reuniuni ale celor patru membri ai trupei. În 2018, au revenit în studio, promițând două piese noi în cursul aceluiași an. Atunci s-a vorbit despre un proiect de televiziune care presupunea reunirea unor „avataruri digitale” ale membrilor.

Lansarea acestor două piese, I Still Have Faith In You și Don't Shut Me Down, a fost amânată însă de mai multe ori, iar trupa plănuiește acum să lanseze cinci piese, pentru a le mulțumi fanilor pentru răbdarea lor, scrie BBC. Site-ul Abba Voyage a fost lansat joi dimineață, prezentând o imagine enigmatică a patru planete strălucitoare, însoțită de data de 2 septembrie.

Potrivit The Sun, spectacolul va implica „Abba-tars” (joc de cuvinte de la „avatars” - n.r.) ale vedetelor care vor interpreta hituri precum Waterloo, Dancing Queen și Mamma Mia. Hologramele vor fi transmise pe scenă special construită într-un teatru din estul Londrei, unde fanii vor putea vedea și un film documentar despre revenirea trupei.

Bjorn Ulvaeus a declarat pentru BBC că ideea cu hologramele a fost prezentată trupei de Simon Fuller, managerul grupului Spice Girls. „El a venit la Stockholm și ne-a prezentat această idee, că am putea face niște avataturi digitale cu noi la o anumită vârstă, iar aceste 'cópii' ar putea apoi să meargă în turneu și ar putea cânta melodiile noastre, sincronizându-le pe buze. Am văzut acest proiect la jumătatea lui și este deja halucinant”, a spus Ulvaeus.

Editor : Luana Pavaluca