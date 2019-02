Actor, cunoscut din serialul "Tânăr şi neliniştit", găsit mort în propria casă

Actorul Kristoff St. John, care l-a interpretat pe Neil Winters în soap opera CBS "Tânăr şi neliniştit/ The Young & the Restless", a fost găsit mort în propria casă, potrivit avocatului său Mark Geragos, citat de CNN. Kristoff St. John avea 52 de ani. Cauza morţii nu a fost dezvăluită, scrie News.ro.

Născut în New York, St. John - fiul actorului Christopher St. John - a intrat în industria de divertisment de tânăr. Kristoff St. John şi-a făcut debutul în televiziune la vârsta de 7 ani în serialul "That's My Mama". A apărut în serialele "Charlie & Company" cu Flip Wilson, Gladys Knight şi Della Reese, iar mai târziu a avut roluri în "The Bad News Bears" şi "The San Pedro Beach Bums". St. John a avut un rol recurent şi în "Hangin' with Mr. Cooper" şi apariţii în "Diagnosis Murder", "Arli$$", "The Jamie Foxx Show", "Martin" şi "Living Single".

St. John s-a alăturat distribuţiei serialului "Tânăr şi neliniştit" în 1991. Povestea de dragoste a personajului său cu Drucilla Winters (interpretată de Victoria Rowell) a devenit favorită printre fani.

În viaţa personală, St. John s-a confruntat cu o dramă care ar fi putut rivaliza cu o soap opera.

Relaţia familiei sale cu guru Sathya Sai Baba a dus la realizarea documentarului "A Man Called God". Actorul a declarat într-un interviu pentru CBS din 2014 că familia sa a fost de origine indiană şi mama sa vitregă l-a descoperit pe acest guru.



În 2014, fiul său în vârstă de 24 de ani, Julian, a murit pe când era pacient la La Casa Psychiatric Health Facility din Long Beach, California. Actorul şi fosta sa soşie, Mia, au intentat mai târziu proces centrului de sănătate.

St. John a mărturisit la emisiunea "Entertainment Tonight" în 2017 că a fost "furios" când a văzut ultimele imagini surprinse de camerele din centru cu fiul său în viaţă. "Le-am privit prima dată, nu le voi mai privi din nou", a spus el. "Nu este ceva ce să vreau să mai văd".

Ultima postare pe Twitter a fost în 21 ianuarie când actorul a republicat un mesaj: "A plânge pierderea unui copil este un proces. Începe în ziua în care copilul tău moare, şi se termină în ziua în care părintele i se alătură".

Actorul urma să se căsătorească cu partenera sa, modelul Kseniya Mikhaleva.

Etichete:

,

,

,