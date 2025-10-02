Live TV

John Malkovich bei einer Pressekonferenz anlässlich der Premiere des Theaterstücks 'In the Solitude of Cotton Fields - In der Einsamkeit der Baumwollfelder' im The Westin Grand Hotel. Berlin, 09.06.2025
Actorul american John Malkovich.

Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh.

„Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare. Dar a ieșit că sunt 43% român. Aproape deloc evreu, deloc african. Restul era ceh”, a declarat John Malkovich.

Actorul va putea fi văzut în această toamnă în filmul „Cravata Galbenă”, regizat de fiul lui Sergiu Celibidache. Malkovich îl interpretează pe celebrul dirijor și compozitor român, pelicula urmând să ruleze în cinematografele din România în luna noiembrie.

De-a lungul carierei, John Malkovich s-a remarcat în numeroase producții de succes, atât pe marele ecran, cât și pe platforme de streaming. Printre cele mai apreciate roluri ale sale se numără cele din „Legături periculoase”, „În mintea lui John Malkovich”, „Oameni și șoareci” sau miniseria „Noul Papă”.

