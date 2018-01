Actorul Casey Affleck se retrage de la gala Oscar 2018, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală

Actorul american Casey Affleck nu va înmâna anul acesta premiul Academiei Americane de Film pentru „Cea mai bună actriţă” după ce şi-a retras participarea din cadrul celei de-a 90-a gale Oscar, a confirmat joi agenta sa de presă citată de DPA.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Actorul, care s-a confruntat în trecut cu acuzaţii de hărţuire sexuală, urma să prezinte acest premiu conform tradiţiei Academiei după ce a câştigat anul trecut statueta pentru cel mai bun actor în urma rolului din ''Manchester by the Sea'', notează Agerpres.



''Pot confirma că el nu va participa anul acesta la Oscar'', a declarat pentru sursa citată agenta sa, Mara Buxbaum.



Academia a acceptat hotărârea lui Affleck. ''Apreciem decizia de a menţine atenţia asupra spectacolului şi a realizărilor din acest an'', a declarat un purtător de cuvânt al Academiei într-un e-mail trasnmis DPA.



Apariţia actorului în cadrul ceremoniei ar fi putut reprezenta o problemă în contextul mişcărilor #MeToo şi Time's Up prin care se încearcă scoaterea la lumină a faptelor de hărţuire sexuală în urma scandalului Harvey Weinstein.



Două femei care au lucrat alături de Casey Affleck la producţia ''I'm Still Here'' au intentat procese împotriva acestuia pentru presupuse fapte de hărţuire sexuală petrecute în 2010. Pentru a scăpa de aceste acuzaţii pe care le-a negat, actorul a reuşit să ajungă la înţelegeri în afara tribunalului contra unor sume care nu au fost făcute publice, conform revistei People.



A 90-a ediţie a galei Oscar, prima după acuzaţiile de agresiuni şi hărţuire sexuală care au zguduit Hollywood-ul, se va desfăşura în Los Angeles la 4 martie.