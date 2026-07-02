Actorul Danny Glover a anunţat că suferă de Alzheimer. „Cumva pot trăi cu asta. Pe măsură ce va avansa, lucrurile se vor schimba”

Vedeta filmului „Arma mortală”, Danny Glover, a dezvăluit miercuri că suferă de boala Alzheimer, o afecţiune incurabilă împotriva căreia poate conta pe sprijinul familiei sale.

Actorul, partenerul lui Mel Gibson în cele patru filme ale seriei poliţiste, a explicat pe canalul NBC că se luptă cu boala de mai mulţi ani. Conform revistei People, el ar fi aflat de maladia de care suferă în 2023.

„Pot trăi cu asta, într-o anumită măsură”, a declarat actorul, care a jucat şi în filme de succes precum „The Color Purple” şi „Mandela”. „Sunt sigur că, pe măsură ce va avansa, lucrurile vor fi diferite şi se vor schimba”.

Această boală neurodegenerativă i-a afectat vorbirea şi i-a încetinit mişcările, dar el a afirmat că familia sa îl ajută.

Citește și

A murit Victor Willis, unul dintre componenţii trupei disco Village People



„Ei sunt alături de mine”, a subliniat el.

Danny Glover, care a primit un Oscar de onoare în 2022 pentru a-i recunoaşte activitatea umanitară, este un actor prolific cu o carieră foarte diversificată.

Rolurile sale memorabile din cinema variază de la cel al unui poliţist corupt din thrillerul lui Harrison Ford, „Witness”, până la roluri comice din excentricul film „Familia Tenenbaum” al lui Wes Anderson.

Cariera sa în televiziune a fost, de asemenea, bogată, cu roluri recurente în seriale precum „Fallen Angels” şi „Hearts and Minds”.

Boala Alzheimer este o formă incurabilă de demenţă care afectează memoria, gândirea şi comportamentul şi care se agravează treptat, potrivit Asociaţiei Alzheimer. Aceasta afectează, în general, persoanele cu vârsta de 65 de ani şi peste.

Persoanele la care se pune diagnosticul de boală trăiesc, în medie, între patru şi opt ani după diagnostic, chiar dacă unele dintre ele trăiesc mult mai mult.

Editor : Sebastian Eduard