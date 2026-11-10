Actorul de comedie și autorul de cărți pentru copii David Walliams, acuzat de ademenirea unor minore pentru sex

David Walliams a fost acuzat că a agresat sexual o elevă de 15 ani și că și-a folosit faima pentru a ademeni adolescente în scopuri sexuale. Actor, comediant, celebru autor de cărți pentru copii și vedeta TV, acum în vârstă de 55 de ani, Walliams ar fi contactat fete cu vârste de până la 15 ani și a întreținut relații sexuale cu ele după ce acestea au împlinit vârsta majoratului, au relatat The Guardian și ITV News.



Walliams i-a trimis mesaje fetei prin intermediul rețelei sociale MySpace în 2007, înainte de a se întâlni cu ea într-o cafenea. Apoi a invitat-o la domiciliul său din Londra, unde ar fi agresat-o sexual.



Femeia, numită Jade, a declarat că el a fost de acord să se oprească atunci când ea i-a spus că era prea tânără pentru a întreține relații sexuale, dar a insistat apoi să păstreze legătura și să se întâlnească din nou când ea va împlini 16 ani.



Avocații lui Walliams susțin că acesta nu s-a angajat niciodată în ademenirea tinerelor și că el neagă orice contact sexual cu Jade. Aceștia afirmă că acuzațiile de comportament criminal grav sunt false.



O altă femeie, numită de mass-media Alex, a declarat că l-a întâlnit prima dată pe Walliams în 2004, când ea avea 15 ani, iar el 32.



Ea susține că el a „ademenit-o” timp de mai mulți ani, ajutând-o să scrie scenarii de comedie, oferindu-se să-i asigure stagii de practică în televiziune și trimițându-i bilete la spectacolele „Little Britain”. Au întreținut relații sexuale pentru prima dată când ea avea 17 ani, a declarat ea pentru publicații. „Cred că am fost ademenită”, a spus Alex. „100 la sută.”



Avocații lui Walliams au declarat că actorul credea că ea avea 18 ani la momentul respectiv și că acesta neagă orice faptă reprobabilă.



Potrivit The Times, într-o scrisoare adresată jurnaliștilor care au lucrat la ancheta de trei ani a ITV și a ziarului „The Guardian”, Walliams a scris: „Privind înapoi, îmi dau seama că, uneori, m-am comportat fără tact față de alte persoane cu care am avut relații sexuale ocazionale.



„Îmi dau seama că nu am ținut întotdeauna seama în mod corespunzător de sentimentele oamenilor. Este ceva ce regret. Și, deși un dezechilibru de putere este inevitabil atunci când una dintre părți este faimoasă, abuzul de putere este cu totul altceva și este ceva ce nu am făcut niciodată.”



El a adăugat: „Nu sunt un prădător sexual. Nu am încălcat legea, dar sunt devastat că unele dintre femeile pe care le-am cunoscut acum 10–20 de ani și-au exprimat acum durerea sau furia față de mine.”



Numele lui Walliams a fost făcut public marți, după ce a pierdut o acțiune în instanță prin care încerca să împiedice publicarea acuzațiilor. El nu a făcut apel împotriva deciziei judecătorului de a respinge cererea sa de interdicție împotriva ziarului The Guardian și a postului ITN.



Walliams a folosit un argument „fără precedent”, susținând că ar încerca să se sinucidă dacă acuzațiile ar fi publicate, afirmând că a încercat să-și ia viața în două ocazii anterioare, s-a precizat în cadrul procesului de la Înalta Curte din Londra.



Judecătorul a respins cererile marțea trecută, iar Walliams a ales să nu facă apel împotriva deciziei înainte de termenul limită de luni.



Nicklin a constatat că probele prezentate de acesta nu demonstrau că era inevitabil ca Walliams să încerce să se sinucidă și că orice măsură provizorie ar fi creat o restricție „extrem de gravă” asupra libertății de exprimare.

Nu este prima dată când Walliams invocî gânduri suicidale într-un litigiu împotriva unei organizații media.



În 2023, el a dat în judecată compania de producție din spatele emisiunii „Britain’s Got Talent” după ce o înregistrare cu comentarii jignitoare și cu conținut sexual explicit pe care le-a adresat colegilor săi din juriu a fost divulgată ziarului „The Guardian”. Documentele juridice depuse la Înalta Curte indicau că excluderea lui Walliams din emisiune, ca urmare a acestei povești, a dus la „depresie severă și gânduri suicidale”.

Walliams fusese înregistrat referindu-se la un concurent cu termenul vulgar folosit de britanici pentru organul sexual feminin, iar despre o altă concurentă a spus: „E ca fata aia puțin plictisitoare pe care o întâlnești în bar și care crede că vrei să te culci cu ea, dar tu nu vrei.” El a adăugat: „Am avut o erecție, dar acum dispare, s-a ofilit în interiorul corpului meu.”



Walliams și-a cerut scuze pentru comentariile sale, dar a dat în judecată compania de producție Fremantle, solicitând 1,8 milioane de lire sterline pentru veniturile pierdute, invocând rolul acesteia în scurgerea înregistrărilor.



De asemenea, el a angajat firma de avocatură Schillings pentru a o împiedica pe o tânără să discute cu presa despre relația ei cu el, a relatat Daily Mail anul trecut.



Femeia, care l-a cunoscut pe Walliams la vârsta de 17 ani după ce acesta i-a trimis un mesaj direct pe Twitter, a fost avertizată că riscă să comită o infracțiune civilă gravă dacă ar face publică corespondența dintre ei, a relatat ziarul.



Schillings a invocat dreptul la viață privată al lui Walliams și i-a spus femeii că ar putea fi nevoită să-i plătească comediantului daune-interese sau să-i acopere cheltuielile de judecată.



Autorul de cărți pentru copii a fost concediat de HarperCollins, editura sa, în decembrie anul trecut, din cauza unui presupus comportament inadecvat față de femei.



Parcul tematic Alton Towers a confirmat, de asemenea, în această lună că va închide o atracție bazată pe cărțile sale, care s-au vândut în peste 60 de milioane de exemplare la nivel mondial.



Merlin Entertainments, care administrează Alton Towers din 2007, a declarat că decizia de a închide „The World of David Walliams”, care includea atracții precum „Gangsta Granny” și „Raj’s Bouncy Bottom Burp”, a fost luată în urma procesului anual de evaluare.

Walliams, unul dintre cei mai bine vânduți autori britanici de literatură pentru copii, a fost acuzat că ar fi „hărțuit” angajate tinere de la HarperCollins. O femeie care și-a exprimat îngrijorarea a primit o despăgubire de cinci cifre din partea editurii și a părăsit compania, potrivit unor informații. Alți foști angajați au declarat că li s-a recomandat să lucreze în perechi atunci când se întâlneau cu comediantul și li s-a spus să nu-l viziteze acasă.



Walliams a negat cu tărie acuzațiile la momentul respectiv.



Walliams a devenit celebru în urmă cu mai bine de 20 de ani prin serialul „Little Britain”, în care a jucat alături de Matt Lucas. Cei doi au colaborat din nou în 2010, în cadrul seriei mockumentary a BBC, „Come Fly With Me”.



Walliams a devenit membru al juriului emisiunii „Britain’s Got Talent” în 2012 și a rămas în cadrul emisiunii ITV până când, în 2022, au fost făcute publice înregistrările comentariilor sale adresate colegilor din juriu.



A început să scrie cărți pentru copii în 2008. Acestea au fost utilizate pe scară largă în școli și traduse în 55 de limbi, fiind, de asemenea, adaptate pentru televiziune de către BBC. Până în 2019, s-a raportat că vânzările cărților au generat aproximativ 100 de milioane de lire sterline.



