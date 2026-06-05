Live TV

Actorul James Handy, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a fost înjunghiat mortal

Data publicării:
The house where Top Gun: Maverick actor James Handy was ‘murdered by girlfriends son.’
Foto: Profimedia

Actorul american James Handy, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Jumanji” şi „Top Gun: Maverick” sau seriale TV celebre, între care „The West Wing”, a fost înjunghiat mortal la domiciliul său din Los Angeles, a anunţat poliţia.

Handy, în vârstă de 81 de ani, a fost găsit inconştient miercuri în grădina din faţa casei sale din Tarzana, California, cu mai multe răni de cuţit la piept, relatează BBC, citat de News.ro.

Michael Gledhill, în vârstă de 44 de ani, fiul iubitei lui Handy, a fost arestat sub suspiciunea de crimă, a anunţat Departamentul de Poliţie din Los Angeles.

Poliţiştii au răspuns la o sesizare privind „o problemă neclară” după ce un apelant a sunat la 911 şi a spus poliţiei: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”.

Handy s-a născut în New York şi a apărut într-o serie de filme şi seriale TV pe parcursul a şase decenii, adesea în roluri secundare sau pentru un număr redus de episoade. Deşi a fost rareori vedeta principală, Handy a acumulat o lungă listă de roluri, printre care în NYPD Blue, K-9, Law & Order, CSI: NY, Logan, Alias, Castle, NCIS, The West Wing, Arachnophobia, The X Files şi Murder, She Wrote.

Cel mai recent rol al său în film a fost în Top Gun: Maverick din 2022, în care l-a interpretat pe Jimmy, un barman care lucrează alături de personajul interpretat de Jennifer Connelly, iubita lui Tom Cruise.

În semn de omagiu, scriitorul de divertisment Jay Bobbin a declarat că „i s-a frânt inima când a aflat de trecerea în nefiinţă a unui actor cu un caracter superb”.

Scriitorul şi producătorul Don Winslow, care a creat serialul poliţist din 2001 UC: Undercover, în care a apărut Handy, l-a descris pe Handy ca fiind un „actor extraordinar”.

„Am fost onoraţi să-l avem în UC: Undercover într-un rol recurent”, a spus Winslow. „Interpretările sale erau întotdeauna speciale”, a adăugat Winslow.

După moartea lui Handy, LAPD a declarat că Gledhill „a oprit agenţii care se aflau în apropiere, spunându-le că el este cel pe care îl caută”.

„Suspectul locuieşte la acea adresă împreună cu mama sa, care este iubita victimei”, precizează un comunicat. „Detectivii consideră că acesta este un incident izolat şi se pare că nu există niciun pericol pentru public”, a transmis poliţia.

După arestare, Gledhill a fost transportat la închisoarea Van Nuys şi acuzat de crimă, cauţiunea fiind stabilită la 2 milioane de dolari.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
contor pentru electricitate
3
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
AMBASADA RUSIEI
4
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
5
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Digi Sport
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Anthony Head
A murit Anthony Head, actorul cunoscut din „Buffy, spaima vampirilor” și „Ted Lasso”
MCZoYXNoPWU2NzgzNmQ5ODM3YWIxMmYwOWRhNzc0YmEwYzkwOTg4.thumb
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
richard gere
Richard Gere îl consideră pe Donald Trump „un maniac”: „Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe planetă”
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Un polițist a fost înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamț
Police Car at Night Scene
Timiș. Un bărbat a fost ucis pe malul Lacului Surduc. Presupusul criminal, prins de polițiști câteva ore mai târziu
Recomandările redacţiei
radu miruta sustine o conferinta de presa
Miruță spune că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul...
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan: Discuţiile pe care le-am avut cu partidele pentru...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, după incidentul din Portul Constanța: Dotările...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
Șoșoacă îi spune lui Putin, la Sankt Petersburg, că românii nu-l...
Ultimele știri
Keir Starmer spune când ar putea Rusia să atace o țară NATO: „Trăim în cea mai periculoasă perioadă a vieţii noastre”
Un afgan care urma să fie deportat în România a atras o sancționare a Germaniei la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Bulgaria anunță măsuri după explozia dronei ucrainene în Portul Constanţa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Dosar penal pentru antrenorul din SuperLiga României! Tehnicianul a fost prins beat la volan
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
O femeie din Rusia a cucerit Everestul fără tub de oxigen. Puțini știu că este soția unui celebru sportiv
Adevărul
Bruiaj GPS masiv înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore. Litoralul românesc, printre...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
Pro FM
Puya își anunță retragerea din muzică după peste 20 de ani de carieră: „Mai fac trei albume și gata. Pensie!”
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Un antiinflamator luat frecvent pentru dureri articulare poate avea riscuri serioase. Milioane de oameni îl...
Newsweek
Un tribunal a declarat contributiv la pensie stagiul aferent grupelor de muncă. Alt tribunal a refuzat. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...