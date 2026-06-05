Actorul James Handy, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a fost înjunghiat mortal

Actorul american James Handy, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Jumanji” şi „Top Gun: Maverick” sau seriale TV celebre, între care „The West Wing”, a fost înjunghiat mortal la domiciliul său din Los Angeles, a anunţat poliţia.

Handy, în vârstă de 81 de ani, a fost găsit inconştient miercuri în grădina din faţa casei sale din Tarzana, California, cu mai multe răni de cuţit la piept, relatează BBC, citat de News.ro.

Michael Gledhill, în vârstă de 44 de ani, fiul iubitei lui Handy, a fost arestat sub suspiciunea de crimă, a anunţat Departamentul de Poliţie din Los Angeles.

Poliţiştii au răspuns la o sesizare privind „o problemă neclară” după ce un apelant a sunat la 911 şi a spus poliţiei: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”.

Handy s-a născut în New York şi a apărut într-o serie de filme şi seriale TV pe parcursul a şase decenii, adesea în roluri secundare sau pentru un număr redus de episoade. Deşi a fost rareori vedeta principală, Handy a acumulat o lungă listă de roluri, printre care în NYPD Blue, K-9, Law & Order, CSI: NY, Logan, Alias, Castle, NCIS, The West Wing, Arachnophobia, The X Files şi Murder, She Wrote.

Cel mai recent rol al său în film a fost în Top Gun: Maverick din 2022, în care l-a interpretat pe Jimmy, un barman care lucrează alături de personajul interpretat de Jennifer Connelly, iubita lui Tom Cruise.

În semn de omagiu, scriitorul de divertisment Jay Bobbin a declarat că „i s-a frânt inima când a aflat de trecerea în nefiinţă a unui actor cu un caracter superb”.

Scriitorul şi producătorul Don Winslow, care a creat serialul poliţist din 2001 UC: Undercover, în care a apărut Handy, l-a descris pe Handy ca fiind un „actor extraordinar”.

„Am fost onoraţi să-l avem în UC: Undercover într-un rol recurent”, a spus Winslow. „Interpretările sale erau întotdeauna speciale”, a adăugat Winslow.

După moartea lui Handy, LAPD a declarat că Gledhill „a oprit agenţii care se aflau în apropiere, spunându-le că el este cel pe care îl caută”.

„Suspectul locuieşte la acea adresă împreună cu mama sa, care este iubita victimei”, precizează un comunicat. „Detectivii consideră că acesta este un incident izolat şi se pare că nu există niciun pericol pentru public”, a transmis poliţia.

După arestare, Gledhill a fost transportat la închisoarea Van Nuys şi acuzat de crimă, cauţiunea fiind stabilită la 2 milioane de dolari.

Editor : M.B.