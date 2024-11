Actorul James Van Der Beek, din „Dawson’s Creek”, a fost diagnosticat cu cancer. Anunțul făcut de starul în vârstă de 47 de ani

Actorul american James Van Der Beek, devenit celebru pentru rolul principal din serialul „Dawson's Creek”, dar și pentru filmul „Varsity Blues” a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer colorectal, informează BBC.

Starul în vârstă de 47 de ani a vorbit pentru revistei People despre diagnosticul și tratamentul pe care îl urmează.

„Am cancer colorectal. M-am confruntat în privat cu acest diagnostic și am luat măsuri pentru a-l trata”, a declarat actorul pentru presă.

Van Der Beek spune că există motive pentru „optimism” și că „se simte bine”.

Cancerul colorectal apare în mucoasa colonului și se poate răspândi dacă nu este tratat, potrivit medicilor de la Clinica Cleveland. Bărbații sunt mai predispuși să dezvolte această formă de cancer decât femeile. Controalele frecvente ajutî la detectarea timpurie și scade numărul deceselor provocate de cancerul colorectal, spun specialiștii.

Van Der Beek a devenit celebru la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, după ce l-a jucat pe Dawson Leery în serialul de succes „Dawson's Creek”, care a fost difuzat din 1998 până în 2003.

De asemenea, a apărut și în emisiunea „Don’t Trust the B---- în Apartment 23” și a jucat în cel de-al 28-lea sezon al concursului „Dancing with the Stars”.

Van Der Beek a continuă să joace și are două proiecte în producție, inclusiv filmul „Sidelined: The QB and Me”, care urmează să apară la sfârșitul acestei luni.

Editor : A.P.