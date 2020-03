Actorul Jared Leto, uluit după o perioadă de 12 zile fără acces la tehnologie: „Am pășit într-o lume complet diferită”

În timp ce lumea se luptă cu noul coronavirus, fiind declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății, actorul american Jared Leto a fost luat prin surprindere, după ce a încheiat o perioadă de meditație de 12 zile în deșert, fără acces la tehnologie.

Jared Leto a spus în mai multe mesaje pe Twitter că a fost luat prin surprindere:

„Wow. În urmă cu 12 zile am început o meditație silențioasă. (Noi) am fost complet izolați. Fără telefon, fără comunicații. Nu aveam deloc habar ce se întâmpla în afara complexului. Am pășit ieri într-o lume complet diferită. Una care s-a schimbat pentru totdeauna. E uluitor. Primesc mesaje de la prieteni și familie din întreaga lume și mă pun la curent cu ce se întâmplă. Sper că sunteți teferi. Stați în casă”.

În timp ce Jared Leto se numără printre actorii care au scăpat de noul coronavirus, Idris Elba și Kristofer Hivju se numără printre vedetele care au anunțat că au fost infectate cu Covid-19.