Actorul Kevin Hart a fost operat, după ce a suferit un accident grav. Care este starea artistului

Actorul american Kevin Hart, victimă a unui accident de mașină produs duminică, a fost operat la spate, este conștient și se recuperează, a declarat soția acestuia, Eniko Hart, pentru platforma online TMZ.

În accident, care a avut loc duminică dimineață, în Calabasas, statul american California, au fost implicate trei persoane, potrivit poliţiei locale.

Kevin Hart şi şoferul maşinii, Jared Black, au suferit "grave răni la spate". Cel de-al treilea pasager, Rebecca Broxterman, antrenorul personal al familiei lui Hart și logodnica lui Black, a scăpat cu răni minore, potrivit MEDIAFAX.

Black se afla la volanul automobilului lui Hart, un model vintage 1970 Plymouth Barracuda, când a pierdut controlul maşinii, care a ieşit de pe şosea şi s-a rostogolit.

Poliţiştii, care au deschis o anchetă, au stabilit că Black nu consumase alcool.

Hart a fost primul scos din maşină, a mers pe picioarele lui ajutat de o gardă de corp, a fost transportat la reşedinţa sa din apropiere, pentru a primi îngrijiri medicale, dar apoi a fost dus la spital, după ce s-a constatat că a suferit leziuni majore la spate.

La mai puțin de 24 de ore de la accident, Kevin Hart a fost supus unei intervenții chirurgicale la spate, potrivit unor surse apropiate actorului. Acesta va mai rămâne în spital câteva zile.

La rândul lui, Jared Black a fost transportat cu avionul la UCLA Medical Center și în prezent se recuperează.

În vârstă de 40 de ani, Kevin Hart este actor şi scenarist. Născut și crescut în Philadelphia, Pennsylvania, Hart și-a început cariera câștigând câteva competiții de actori de comedie amatori în cluburi din New England, culminând cu primul său rol, în 2000, când a jucat rolul lui Judd Apatow în serialul TV "Undeclared". Acesta este și producător cunoscut pentru filme precum "Kevin Hart: Let Me Explain" (2013), "Ride Along" (2014) și "The Wedding Ringer" (2015). În 2017, a jucat în "Jumanji: Welcome to the Jungle".

