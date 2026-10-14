Actorul Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar Data publicării: 14.10.2026 09:00 Foto: Facebook/ Cuzin Toma Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Actorul Toma Cuzin este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman, deși avea permisul de conducere suspendat. Voucherele de energie, prea mici ca să acopere majorarea facturilor. „Mă acopăr cu două plăpumi ca să nu mai consum” Haos pe Dunăre: Cum a blocat o navă supraîncărcată exporturile de cereale între Galați și Constanța Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam” PSD nu e „speriat” de alegeri anticipate. Ștefan-Radu Oprea: „Ne-am și hotărât să ne pregătim” Răspunsul lui Fritz, după ce Bolojan a spus că ar susține Cabinetul Niculescu: USR nu votează un guvern din care face parte PSD Cristian Seidler (USR), despre posibila dizolvare a Parlamentului: „O bârfă lansată de PSD”. Ce ar urmări social-democrații Nicușor Dan amenință că dizolvă Parlamentul. Ce condiții pune (surse) Csoma Botond (UDMR), despre informația că Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului: „O simplă speculație. E o cacealma” Investigație internațională: Portul Constanța, pe harta cocainei latino-americane din Europa (The Guardian) Instanța a luat această decizie după ce polițiștii l-au reținut inițial pentru trei nereguli grave. Conducea deși avea permisul suspendat, a făcut un accident și a ieșit pozitiv la testul antidrog.Analizele de sânge au arătat că Toma Cuzin consumase cocaină și cannabis, potrivit surselor Digi24.Actorul nu este la prima abatere de acest fel. În 2019 a fost prins la volan băut și fără permis, după ce consumase și substanțe interzise.În 2022 a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea pedepsei. A trecut fără incidente de cei doi ani de supraveghere. Editor : M.B. Etichete: vedete accident rutier control judiciar toma cuzin Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la... 2 Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a... 3 A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad” 4 Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care... 5 Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...