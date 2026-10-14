Actorul Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar

Actorul Toma Cuzin este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman, deși avea permisul de conducere suspendat.

Instanța a luat această decizie după ce polițiștii l-au reținut inițial pentru trei nereguli grave. Conducea deși avea permisul suspendat, a făcut un accident și a ieșit pozitiv la testul antidrog.

Analizele de sânge au arătat că Toma Cuzin consumase cocaină și cannabis, potrivit surselor Digi24.

Actorul nu este la prima abatere de acest fel. În 2019 a fost prins la volan băut și fără permis, după ce consumase și substanțe interzise.

În 2022 a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea pedepsei. A trecut fără incidente de cei doi ani de supraveghere.

Editor : M.B.