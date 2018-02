Actrița care a dezvăluit că a fost violată cu ani înaintea #MeToo. Evan Rachel Wood: Mi-a modificat cursul vieții

Actriţa Evan Rachel Wood, una dintre interpretele principale în serialul de televiziune „Westworld”, a povestit în Congresul Statelor Unite ale Americii despre experienţa pe care a trăit-o ca victimă a abuzului sexual, scrie BBC.

FOTO: IMDB

Wood a spus că a fost violată de un fost partener în timp ce era inconştientă şi că a fost torturată psihic şi fizic până când bărbatul a considerat că ea i-a demonstrat că îl iubeşte, potrivit News.ro.

Actriţa s-a numărat între trei femei care au depus mărturii în sprijinul legii Sexual Assault Survivors' Bill of Rights Act, despre care Wood a spus că reprezintă „o plasă de salvare care ar putea ajuta la salvarea vieţii cuiva”.

Evan Rachel Wood a mai spus, adresându-se Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanţilor a SUA, că abuzul sexual, psihic şi fizic pe care l-a suferit i-a „modificat cursul vieţii”.

Wood a adăugat că ceea ce a urmat după viol reprezintă „o parte importantă a conversaţiei care necesită mult mai multă atenţie”.

„Atât de des vorbim despre aceste abuzuri ca despre câteva minute în care se petrec lucruri îngrozitoare, dar în urma acestora rămân pentru totdeauna cicatrici. La şapte ani după ce am fost violată de mai multe ori am fost diagnosticată cu sindrom de stres posttraumatic. Am trăit în tot acel timp fără să ştiu de ce sufăr. Am crezut că înnebunesc”, a spus actriţa.

Legea Sexual Assault Survivors' Rights Act prevede drepturi pentru supravieţuitorii de abuzuri sexuale şi a fost adoptată la nivel federal. Însă, Wood şi alţi activişti vor ca această lege să fie aplicată în toate cele 50 de state americane, în prezent fiind adoptată doar în 9 state.

Wood s-a prezentat în faţa Congresului alături de Amanda Nguyen, director executiv al organizaţiei RISE pentru drepturi civile, şi de Rebecca O'Connor, preşedinte al organizaţiei RAINN împotriva violenţei sexuale. Ele militează pentru ca victimele abuzului sexual să aibă acces, între altele, la consilieri specializaţi, precum şi la explicaţii clare cu privire la drepturile pe care le au.

Evan Rachel Wood, născută pe 7 septembrie 1987), este o actriţă americană, care şi-a început cariera în anii 1990, apărând în câteva seriale de televiziune, printre care ”American Gothic” (1995–1996) şi ”Once and Again” (1999–2002). A debutat într-un rol principal de film la vârsta de nouă ani în pelicula ”Digging to China” (1998) şi a devenit cunoscută pe plan mondial cu rolul interpretat în filmul ”Thirteen” (2003), pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur.

A preferat să joace preponderent în filme independente, precum ”Pretty Persuasion” (2005), ”Down in the Valley” (2006), ”Running with Scissors” (2006), ”Across the Universe” (2007), iar din 2008 a început să apără şi în filme mainstream, printre care se numără lungmetraje apreciate de public şi de criticii de specialitate - ”The Wrestler” (2008), ”Whatever Works” (2009) şi ”The Ides of March” (2011) - şi producţiile de televiziune ”True Blood”, ”Mildred Pierce” şi „Westworld”.