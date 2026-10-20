Actrița Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată eronat cu scleroză multiplă: „M-am întors de unde am plecat”

Actrița Christina Applegate, cunoscută în special datorită serialului „Love and marriage”, a aflat de la medicul ei că nu suferă de scleroză multiplă, în ciuda simptomelor debilitante pe care le resimte încă din 2021. Actrița a declarat că starea ei de sănătate s-a agravat, iar medicii vor investiga în continuare cauza problemelor sale de sănătate, scrie People.

Christina Applegate s-a întors la prezentarea podcastului său MeSsy cu o veste șocantă.

Marți, Applegate și co-prezentatoarea Jamie-Lynn Sigler au lansat două episoade consecutive ale podcastului lor, în care actrițele au discuții sincere despre evoluțiile lor în legătură cu scleroza multiplă.

Cu toate acestea, în episodul de revenire, Applegate, în vârstă de 54 de ani, a mărturisit cu emoție că a luat o pauză de la podcast pentru a asimila o nouă informație primită de la medicul ei: de fapt, ea nu suferă de scleroză multiplă. „A intrat în camera mea și mi-a spus: «Felicitări, nu ai scleroză multiplă»”, și-a amintit Applegate printre lacrimi. „Eu nu eram deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de fericiți.”

Niciun impact asupra simptomelor ei

Applegate a menționat că, deși a aflat că fusese diagnosticată greșit, acest lucru nu a avut niciun impact asupra simptomelor ei debilitante.

„Nu poți fi diagnosticată greșit și apoi, dintr-o dată, să te simți mai bine”, a continuat Applegate. „Nu mi-a trecut, Jamie! Dimpotrivă, mi s-a înrăutățit starea. Așa că m-am întors de unde am plecat, unde nu știu ce se întâmplă cu mine. Și va urma o investigație online pe care medicii mei o vor demara doar pentru a afla ce s-a întâmplat începând cu 2021, de ce s-a întâmplat asta?”.

În partea a II-a a podcastului, Applegate s-a emoționat din nou, spunând: „Am trecut printr-o mare depresie din cauza asta. Dar am pierdut totul. Mi-am pierdut slujba. Am pierdut... Îmi pare rău. Ce-i poți spune cuiva care trăiește cu asta de șase ani - Doamne, îmi pare atât de rău - pentru că mi-a oprit viața. Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la cabinetul medicului. Nu pot merge pe jos de la mașină până în cabinet. Încă mă aflu în această situație. Nu s-a întâmplat nimic miraculos când mi-a spus: «Nu ai scleroză multiplă». Nu s-a întâmplat nimic miraculos.”

Actrița a recunoscut că se luptă să-și găsească locul în comunitatea persoanelor cu scleroză multiplă, mai ales după ce a creat o comunitate formată din alte persoane diagnosticate cu această boală.

„E ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți”, a mărturisit Applegate. „E un sentiment ciudat, pentru că am devenit asta - tu și cu mine, simbolurile sclerozei multiple. Și tot ce făceam... Aveam un motiv. Aveam un motiv al naibii de bun pentru care ziua mea era groaznică în fiecare zi. Iar acum nu mai am un motiv oficial și este foarte deranjant și foarte derutant pentru mine.”

Applegate a spus că se află încă într-o „stare de șoc” din cauza diagnosticului greșit, numindu-l o „nebunie”.

Câștigătoarea premiului Emmy a adăugat că a luat o pauză de la podcast pentru a „digera” vestea, în timp ce se confrunta și cu „unele probleme de sănătate”.

În cele din urmă, Applegate a mărturisit că privește parcursul ei în ceea ce privește sănătatea ca fiind „același joc, dar cu un alt nume”.

Ultima apariție a actriței câștigătoare a premiului Emmy în cadrul podcastului a avut loc în luna martie.

Pauză de la podcast

Pe 31 martie, Sigler a anunțat că își vor lua o scurtă pauză de la MeSsy. La scurt timp după aceea, s-a relatat că Applegate fusese internată în spital din cauza complicațiilor sclerozei multiple. Podcastul a fost reluat pe 21 aprilie, iar Sigler a petrecut lunile următoare înregistrând episoade singură.

Applegate a fost inițial diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021. Boala progresivă afectează învelișul protector din jurul nervilor, numit mielină, din sistemul nervos central, potrivit Cleveland Clinic. Aceasta poate provoca slăbiciune musculară, modificări ale vederii, amorțeli, pierderi de memorie și probleme gastrointestinale.

Actrița a abordat pentru prima dată zvonurile privind spitalizarea sa prin intermediul Instagram în aprilie, la scurt timp după lansarea memoriilor sale, You With the Sad Eyes. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijin și a adăugat: „Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin din ce în ce mai puternică și mai bine în fiecare zi.”

„Îmi iau un moment să mă concentrez asupra sănătății mele, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus”, a spus ea la momentul respectiv.

În august, o sursă a declarat pentru PEOPLE că Applegate s-a întors acasă de la spital și „se simte foarte bine”.

Editor : M.C