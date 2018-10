Actriţa Rosie O’Donnell s-a logodit cu Elizabeth Rooney

Actriţa şi vedeta de televiziune Rosie O’Donnell, în vârstă de 56 de ani, s-a logodit cu Elizabeth Rooney, ofiţer de poliţie în vârstă de 33 de ani, cu care are o relaţie de peste un an, potrivit The Hollywood Reporter citat de News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Data nunţii nu a fost stabilită încă, dar va avea loc „în viitorul apropiat”, după cum a spus O’Donnell.

Rosie O’Donnell a mai fost căsătorită de două ori: cu Michelle Rounds (care s-a sinucis în 2017), din 2012 până în 2015, şi cu Kelli Carpenter, căsătorie care a fost anulată în 2004.

Vedeta are patru copii cu Carpenter şi unul cu Rounds.

În prezent, Rosie O’Donnell joacă în serialul „SMILF” al Showtime, lături de Frankie Shaw

