Actrița Tanya Roberts, cunoscută în special pentru rolurile din filmul James Bond „A View to a Kill” și serialul „Charlie's Angels”, este încă în viață, după ce agentul ei a anunțat duminică decesul, relatează BBC.

Mike Pingel și-a recunoscut greșeala cu privire la anunțul decesului și a precizat pentru BBC că Tanya Roberts se află în continuare în stare critică, la un spital din Los Angeles.

În vârstă de 65 de ani, actrița s-a prăbușit după ce i s-a făcut rău, în timp ce își plimba câinii, în ajunul Crăciunului.

Reprezentantul actriței a spus că a făcut anunțul decesului în baza informațiilor primite de la partenerul ei de viață. Însă, medicii de la spital au confirmat luni dimineață că femeia trăiește.

Lance O'Brien, care o relație de 18 ani cu actrița, a aflat în timpul unui interviu în direct că partenera sa încă trăiește.

„Acum îmi spuneți că încă trăiește?”, se aude bărbatul în timp ce vorbește cu reprezentanții spitalului, în timpul emisiunii.

El a izbucnit în plâns la aflarea veștii: „De la spital îmi spun că este în viață. M-au sunat de la terapie intensivă”.

Din informațiile publicate până acum de presa americană, actrița are probleme la ficat. Deși nu are coronavirus, ea a fost conectată la un ventilator deoarece are probleme de respirație.

Editor : G.C.