Mărturisire emoționantă a unei legende a filmului. Anthony Hopkins a postat un mesaj video de final de an în care dezvăluie că împlinește 50 de ani de când s-a lăsat de alcool. Actorul spune că a luat decizia după ce s-a urcat beat la volan și a fost la un pas de moarte. După care le-a transmis și un mesaj tuturor celor care au o problemă cu excesele: să aleagă viața, mai presus de orice.

„Bună tuturor! Ei bine, iată-ne aici, încă un An Nou care se apropie, multă veselie, multă distracție și toate cele. Așa că distrați-vă din plin. Felicitări tuturor că ați mai ajuns la încă un an. Singura mea problemă a fost că m-am distrat prea bine. Pentru că, acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte. Mi-am condus mașina într-o stare de inconștiență provocată de alcool. Așa stăteau lucrurile. Atunci mi-am dat seama că mă distram prea mult. Se numea alcoolism. Așa că, dacă este cineva acolo care are o mică problemă cu „prea mult”, să știți pentru că viața e mult mai bună fără excese. Eu m-am oprit. Am cerut ajutor acum 50 de ani, chiar în ziua asta. Fără să stric cheful nimănui, vreau doar să vă urez bine. Alegeți viața, nu opusul. Viață, viață, viață și încă mai multă viață. Peste două zile voi împlini 88 de ani, așa că poate am făcut ceva bine, nu știu. La mulți ani și o viață fericită, fericită!” a transmis actorul.

Editor : A.P.