Al Pacino, despre colega și fosta sa iubită, Diane Keaton: „A trăit fără limite”

Actorul i-a adus un omagiu colegei sale din filmul „Nașul” și fostei sale partenere, care a decedat săptămâna trecută, spunând că ea avea „un dar unic în viață”, scrie The Guardian.

Actorul în vârstă de 85 de ani filma la Paris și, potrivit unor surse, a avut nevoie de ceva timp pentru a-și pune în ordine gândurile și sentimentele legate de Keaton, care a decedat sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, din cauza unei pneumonii.

„Când am auzit prima dată vestea, am fost șocat”, a declarat Pacino pentru Deadline. „Diane a fost partenera mea, prietena mea, cineva care mi-a adus fericire și, în mai multe rânduri, mi-a influențat direcția vieții. Deși au trecut peste treizeci de ani de când am fost împreună, amintirile rămân vii, iar odată cu moartea ei, acestea au revenit cu o forță care este atât dureroasă, cât și emoționantă.”

Pacino și Keaton au jucat împreună în The Godfather în 1972, iar cei doi au avut o relație romantică intermitentă până în anii 1980.

Keaton l-a numit odată „cel mai distractiv bărbat” care avea „cel mai frumos chip”.

„A trăit fără limite, iar tot ce atingea era impregnat de energia ei inconfundabilă”, a spus Pacino. „A deschis uși pentru alții, a inspirat generații și a întruchipat un dar unic în viață, care radia prin munca și viața ei. Pe ecran, era magnetică – fulgerătoare și fermecătoare, furtunoasă și tandră. Era o minune. Actoria era arta ei, dar era doar una dintre multele modalități prin care își exprima imaginația și creativitatea.”

El a adăugat că era „de neoprit, rezistentă și, mai presus de toate, profund umană”.

„Eram nebună după el”

Keaton a declarat pentru People în 2017 că era îndrăgostită de Pacino când au început să lucreze împreună. „Eram nebună după el”, a spus ea. „Fermecător, amuzant, vorbăreț fără oprire. Avea un aspect care îl făcea să pară un orfan pierdut, un fel de savant nebun. Și, oh, era superb!”

Ea a spus că „a muncit din greu” pentru această relație, dar când el nu s-a angajat să se căsătorească, i-a dat un ultimatum și relația s-a terminat. „Nu am abordat situația într-un mod perfect”, a adăugat ea.

Pacino este unul dintre numeroșii nume de la Hollywood care i-au adus un omagiu lui Keaton. Michael Douglas a numit-o „una dintre cele mai mari simboluri din industria noastră”, în timp ce Francis Ford Coppola a numit-o „creativitatea personificată”.

Nancy Meyers, care a regizat-o pe Keaton în Something’s Gotta Give, și-a amintit de ea într-o postare pe Instagram. „O actriță strălucită care s-a expus de nenumărate ori pentru a ne spune poveștile”, a scris ea. „Ca femeie, am pierdut o prietenă de aproape 40 de ani – uneori, de-a lungul acelor ani, mi s-a părut o soră, pentru că am împărtășit atât de multe experiențe cu adevărat memorabile. Ca regizoare, am pierdut legătura cu o actriță la care se poate doar visa.”

