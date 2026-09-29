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Al treilea copil al actorilor Angelina Jolie şi Brad Pitt care renunţă la numele tatălui: „Timp de ani a folosit copiii ca armă”

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brad pitt si angelina jolie
Zahara, fiica actorilor americani Angelina Jolie şi Brad Pitt, şi-a schimbat legal numele de familie. Foto: Profimedia
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Zahara, fiica actorilor americani Angelina Jolie şi Brad Pitt, şi-a schimbat legal numele de familie renunţând la cel al tatălui, devenind astfel al treilea dintre cei şase copii ai cuplului care recurge în mod oficial la această măsură, relatează revista People citată marţi de agenţia de presă EFE.

Un tribunal din California a aprobat luni, fără obiecţii, cererea ei de a se numi Zahara Marley Jolie în loc de Zahara Marley Jolie-Pitt.

Angelina Jolie, în vârstă de 51 de ani, şi Brad Pitt, de 62 de ani, au împreună şase copii: Maddox, de 25 de ani, Pax, de 22 de ani, Zahara, de 21 de ani, Shiloh, de 20 de ani, şi gemenii Vivienne şi Knox, de 18 ani.

Cuplul s-a separat în 2016, după 12 ani de relaţie şi doi ani de căsătorie, iar divorţul a fost finalizat în decembrie 2024.

Patru dintre cei şase copii ai lor au solicitat renunţarea la numele de familie al tatălui. Pe lângă Zahara, au reuşit acest lucru Maddox şi Shiloh, iar Vivienne aşteaptă audierea în instanţă, scrie Agerpres.

La scurt timp după ce Shiloh şi-a schimbat numele în 2024, o sursă apropiată lui Pitt a declarat pentru People că actorul era la curent cu această modificare şi că era „nemulţumit”. „Pentru Brad, desigur, nu este uşor să se confrunte cu amintirea faptului că şi-a pierdut copiii. El îi iubeşte şi le duce dorul”, a subliniat sursa.

La începutul acestei luni, revista People a adăugat că, în prezent, „există foarte puţină comunicare„ între Pitt şi copiii săi, descriind situaţia drept o "tragedie".

„Este rezultatul unei campanii îndelungate de îndepărtare a copiilor de unul dintre părinţi. Este o realitate incredibil de tristă, dar nu este surprinzătoare după ani în care unul dintre părinţi a folosit copiii ca armă împotriva celuilalt, fără a ţine cont de consecinţe”, a adăugat o sursă pentru revistă.

Cei doi actori s-au cunoscut pe platoul de filmare, în timpul turnării peliculei "Mr. & Mrs. Smith", şi au fost implicaţi într-un litigiu judiciar complicat în cadrul procesului de divorţ.

Custodia copiilor a fost unul dintre principalele motive de conflict în cadrul divorţului, în special după ce au apărut informaţii care sugerau că modul în care actorul îi trata pe copii ar fi putut fi unul dintre motivele care au determinat-o pe actriţă să ceară divorţul.

În 2016, Departamentul pentru Copii şi Servicii Familiale din comitatul Los Angeles a deschis o anchetă în urma unui presupus incident petrecut în avionul privat al familiei, în care Pitt l-ar fi abuzat verbal şi fizic pe Maddox. Cazul, potrivit cotidianului Los Angeles Times, a fost închis în acel an, fără a fi găsite dovezi ale unui presupus abuz.

Editor : A.P.

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