Albumul de debut al trupei Oasis, lansat acum 30 de ani, a revenit pe primul loc în topurile din Marea Britanie

Albumul de debut al trupei Oasis, „Definitely Maybe”, lansat în urmă cu 30 de ani, a revenit pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, în urma anunţului că formaţia emblematică se va reuni pentru un turneu anul viitor, scrie News.ro. Albumul care a lansat trupa fraţilor Liam şi Noel Gallagher a fost pe primul loc când a fost lansat în 1994. Potrivit organizaţiei care întocmeşte clasamentele de vânzări de referinţă, este pentru prima dată în 14 ani când Oasis ocupă primul loc în topul britanic.

Albumul, care include hiturile „Supersonic” şi „Live Forever”, a înregistrat o creştere de 408% a vânzărilor şi descărcărilor într-o săptămână, potrivit The Official Charts Company, ajutat de lansarea unei versiuni aniversare, care include sesiunile de înregistrare.

Al doilea album al trupei, „(What's the story) Morning Glory?” (1995), a urcat din nou pe locul patru, în timp ce albumul compilaţie „Times Flies... (1994-2009)”, lansat în 2009, a urcat pe locul trei.

„Mulţumesc enorm tuturor celor care au susţinut Oasis săptămâna aceasta”, a declarat trupa pe contul X dedicat viitorului turneu.

Această revenire în top vine după ce Oasis a anunţat săptămâna trecută că se va reforma pentru o serie de concerte vara viitoare în Marea Britanie şi Irlanda.

„Ca şi cum cererea uriaşă pentru datele turneului lor nu ar fi fost suficientă, forţa de durată a trupei Oasis este ilustrată de succesul lui Definitely Maybe din această săptămână”, a declarat Martin Talbot, directorul general al The Official Charts Company.

Oasis, fondată la Manchester în 1991, s-a destrămat în 2009, uzată de certurile recurente dintre fraţii Gallagher, care au avut de atunci drumuri separate.

Anunţul refacerii formaţiei a stârnit un entuziasm delirant în rândul fanilor, care au dat năvală pe site-urile de vânzări în 31 august pentru a obţine bilete la turneu.

Dar căutarea biletelor s-a transformat în haos, mulţi plângându-se de listele de aşteptare şi de funcţionarea defectuoasă a platformelor, în special a gigantului Ticketmaster UK.

Practica „preţurilor dinamice”, care a făcut ca preţul biletelor să crească cu mult peste cele anunţate iniţial, a stârnit, de asemenea, controverse, determinând autoritatea de supraveghere a concurenţei să deschidă o anchetă asupra Ticketmaster UK. Guvernul a declarat că intenţionează să analizeze această practică.

În Irlanda, unde Oasis urmează să susţină două concerte la Dublin, autoritatea de concurenţă a anunţat, de asemenea, că a deschis o anchetă privind vânzarea biletelor, după ce a primit peste 100 de plângeri.

De atunci, trupa a anunţat două concerte suplimentare, în septembrie 2025 la Londra, cu noi reguli de marketing destinate fanilor excluşi de facto de la prima vânzare.

