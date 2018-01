Alex Pall, din trupa The Chainsmokers, suprins de camerele de supraveghere în timp ce-și înșela iubita

DJ-ul Alex Pall a fost prins de iubita sa în timp ce o înșela. Tori Woodward a postat pe Instagram un filmuleț care-l arăta pe DJ-ul de la The Chainsmokers sărutându-se cu o altă femeie. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Foto: Instagram

Clipul postat pe rețelele de socializare de iubita artistului în vârstă de 32 de ani a fost însoțit de mesajul: „Se uită în ochii tăi și-ți spune că te iubește. Apoi te distruge fără să stea pe gânduri.” Un al doilea video cu mesajul: „Bărbații sunt niște gunoaie. Să nu uitați asta” arată trădarea artistului dintr-un alt unghi, scrie maxim.com.

La scurt timp după, postarea a fost ștearsă de pe contul de Instagram pentru că nu respecta regulile rețelei de socializare. Woodward însă îl învinovățește pe DJ de ștergerea postării, într-un alt mesaj de pe rețeaua de socializare.

Alex Pall și Tori Woodward formează un cuplu din 2014 și, recent, au petrecut vacanța împreună în Aspen.

Duoul The Chainsmokers ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai bine plătiți DJ din lume. A avut venituri de 38 de milioane de dolari, grație pieselor „Closer”, alături de Halsey, şi „Something Just Like This” cu Coldplay.