Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru publicul din R. Moldova: „Mulţumim tuturor fanilor! Nu suntem supăraţi pe juriu”

Alexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa în finala Eurovision România la sediul TVR din București, 4 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

Cântăreaţa Alexandra Căpitănescu, care a clasat România pe locul 3 în finala Eurovision 2026, a mulţumit fanilor din Moldova care au votat pentru piesa „Choke Me” şi a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că „nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”. Juriul de specialişti din Moldova a acordat României 3 puncte.

„Mulţumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi pentru că ne-aţi votat. Nu suntem supăraţi pe juriul din Moldova care a punctat aşa cum a ştiut mai bine, şi nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”, a scris Alexandra Căpitănescu.

„Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vina, din contră, şi-au arătat susţinerea faţă de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău şi să colaborăm cu cât mai mulţi artişti moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi şi întregii echipe care a deschis Eurovisionul aşa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini şi ne putem vizita des”, este mesajul artistei.

Ce note a primit România la Eurovision. Jurii de specialitate din 18 țări nu i-au acordat Alexandrei Căpitănescu niciun punct

În contextul scandalului privind punctajul juriului din Republica Moldova, care a acordat României 3 puncte, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu şi-a anunţat luni demisia.

Prin demisia sa, Vlad Ţurcanu îşi doreşte să transmită „un semnal clar şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

Vlad Ţurcanu a afirmat că reacţiile venite în urma votului juriului moldovean au vizat instituţia.

„Reacţiile care au urmat după votul juriului moldovean au vizat într-o foarte puternică măsură instituţia noastră şi chiar dacă iniţial am spus că ne disociem de decizia juriului, şi eu personal şi instituţia au fost afectate. De aceea, cred că pentru a dezamorsa oarecum, pentru a reduce această tensiune, am considerat că asta ar fi o soluţie”, a mai spus Vlad Ţurcanu pentru Libertatea.

