Alice și Ellen Kessler, surorile gemene care au ales să își pună capăt vieții împreună prin sinucidere asistată anul trecut, au mărturisit că „ajunseseră la capătul puterilor” din cauza problemelor de sănătate și că au simțit o ușurare știind că pot muri împreună, potrivit unei scrisori citate de The Guardian.

Surorile de origine germană, care au devenit vedete de televiziune în anii 1960 și 1970, în special în Italia și în SUA, au spus că o serie de afecțiuni medicale le-a făcut să-și dorească să nu mai trăiască.

Într-o scrisoare făcută publică de o prietenă, femeile în vârstă de 89 de ani au scris: „Dragi prieteni, ne pare rău că am ales să plecăm pe această cale, dar din cauza problemelor noastre medicale nu mai avem o viață de calitate. Pe lângă problemele noastre cardiace, nu mai avem simțul gustului și al mirosului. Pe deasupra, Ellen a suferit un accident vascular cerebral, așa că am ajuns la capătul puterilor.”

Deoarece au „venit pe lume împreună”, și-au dorit „să o și părăsească împreună în același fel”, au adăugat ele, încheind astfel: „Nu fiți triști; suntem fericite că există moartea asistată, pentru că, în mod cert, datorită ei am fost scutite de multe suferințe.”

Surorile Kessler au încheiat scrisoarea cu mesajul: „Vă dorim tot ce este mai bun. Ne revedem în al nouălea cer.”

Surorile au murit pe 18 noiembrie anul trecut, asistate de un medic și un avocat, în vila pe care o împărțeau în cartierul Grünwald din München, Germania, o locuință împărțită în două jumătăți în oglindă, câte una pentru fiecare.

Planificaseră tot procesul împreună, colaborând cu o organizație pentru sinucidere asistată, dar ținuseră acest lucru secret față de prietenii lor.

Scrisorile au fost puse în cutiile poștale ale persoanelor apropiate în seara dinaintea morții lor, cu o instrucțiune scrisă de mână pe plic: „A nu se deschide până pe 17 noiembrie”. În interiorul fiecărui plic puseseră drept cadou câte o bijuterie de-a lor.

Bibi Johns, o actriță în vârstă de 97 de ani și cea mai apropiată prietenă a cântărețelor - cele trei s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei La Paloma din 1959 - a povestit că a auzit despre moartea lor la radio, înainte să apuce să deschidă scrisoarea primită de la ele.

„A fost un șoc”, a declarat ea pentru ziarul Bild.

„Alice și Ellen erau ca niște surori pentru mine. Este ca și cum ar fi plecat pur și simplu într-o călătorie lungă. Încă aștept să mă sune”, a adăugat Johns.

Ele i-au lăsat moștenire un pandantiv din aur care înfățișa capetele a două semne zodiacale, un cadou oferit în 1968 de cântărețul francez Marcel Amont partenerei sale de atunci, Alice.

Cu un an înainte de moartea lor, într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, surorile au spus că dorința lor era „să plece împreună, în aceeași zi”.

Ideea ca una dintre noi să plece prima este foarte greu de suportat”, au spus ele.

De-a lungul vieții, făcuseră de asemenea un pact ca niciuna să nu se căsătorească.

Editor : M.B.