Live TV

Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”

Data actualizării: Data publicării:
Angelina Jolie
Angelina Jolie: „Cred că trăim vremuri atât de grave” Foto Profimedia

„Sunt vremuri foarte, foarte grele”, a declarat actrița câștigătoare a premiului Oscar în cadrul unei conferințe de presă.

Angelina Jolie a fost nevoită să răspundă rapid la întrebări despre peisajul politic haotic din țara sa natală, SUA, la o conferință de presă pentru noul său film, Couture, lansat la Festivalul de Film de la San Sebastian, scrie Hollywood Reporter.

Actrița a recunoscut că dorește să fie prudentă în ceea ce privește declarațiile sale pe această temă.

„Este o întrebare foarte dificilă”, a început vedeta din Maria. „Trebuie să spun că îmi iubesc țara și că, în acest moment, nu o recunosc. Am trăit întotdeauna la nivel internațional. Familia mea este internațională. Viața mea, viziunea mea asupra lumii, este egală [și] unită. Orice, oriunde, care divide sau limitează expresiile și libertățile personale [ale oricui] cred că este foarte periculos”, a adăugat ea.

„Cred că trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare. Așa că voi fi atentă în cadrul conferinței de presă... Dar acestea sunt vremuri foarte, foarte grele.”

Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian 2025 se desfășoară în perioada 19-27 septembrie.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Scenă din filmul Norma.
3
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
4
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
5
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din...
masina de politie scoala bucuresti
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și...
intrarea in sala CCR
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei...
marius budai
Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind...
Ultimele știri
Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, „Dulăpiorul Fermecat” în 3 școli din mediul rural
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Natiunile Unite
Ce cred americanii despre ONU și despre ieșirea din această organizație, propusă de Donald Trump
profimedia-1030176783
Venezuela a început antrenamentele militare cu civilii, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite
Shanghai Brace The Threats Of Tropical Tsunami, China - 30 Jul 2025
Haos pe aeroporturi după ordinul lui Donald Trump privind vizele H-1B
banda politia nu treceti
Atac armat la o nuntă, în SUA: un mort și mai mulți răniți. „Eram pe ringul de dans, am auzit focuri de armă, a fost înspăimântător”
US President Donald Trump visits Israel
Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari 
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie
Digi FM
Ce relație mai au azi Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu. Cele două artiste s-au certat ani de zile
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Ed Sheeran, declarații rare despre relația cu soția sa, Cherry Seaborn: „Avem și conflicte. E important să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Un oraş dintr-una dintre cele mai mari economii ale lumii adoptă o ordonanţă care limitează utilizarea...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Anca Dinicu dezvăluie momentul special al logodnei cu Georgian Păun. „N-am visat niciodată la o nuntă cu...