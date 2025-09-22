Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”

„Sunt vremuri foarte, foarte grele”, a declarat actrița câștigătoare a premiului Oscar în cadrul unei conferințe de presă.

Angelina Jolie a fost nevoită să răspundă rapid la întrebări despre peisajul politic haotic din țara sa natală, SUA, la o conferință de presă pentru noul său film, Couture, lansat la Festivalul de Film de la San Sebastian, scrie Hollywood Reporter.

Actrița a recunoscut că dorește să fie prudentă în ceea ce privește declarațiile sale pe această temă.

„Este o întrebare foarte dificilă”, a început vedeta din Maria. „Trebuie să spun că îmi iubesc țara și că, în acest moment, nu o recunosc. Am trăit întotdeauna la nivel internațional. Familia mea este internațională. Viața mea, viziunea mea asupra lumii, este egală [și] unită. Orice, oriunde, care divide sau limitează expresiile și libertățile personale [ale oricui] cred că este foarte periculos”, a adăugat ea.

„Cred că trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare. Așa că voi fi atentă în cadrul conferinței de presă... Dar acestea sunt vremuri foarte, foarte grele.”

Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian 2025 se desfășoară în perioada 19-27 septembrie.

Editor : Sebastian Eduard