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Anthony Hopkins lansează un album de piese orchestrale, la 88 de ani. „Muzica a fost prima mea dorinţă”

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Anthony Hopkins
Sir Anthony Hopkins Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Anthony Hopkins a început să cânte la pian la vârsta de patru ani

Este unul dintre cei mai mari actori ai generației sale, a câștigat numeroase distincții pentru prestațiile sale pe scenă și pe marele ecran – printre care și două premii Oscar – și se întâmplă să fie și un pictor prolific. Sir Anthony Hopkins, în vârstă de 88 de ani, va lansa pe 21 august un album de piese orchestrale compuse de el, intitulat „Life is a dream”. Artistul a spus că muzica a fost prima sa dorință și că a compus toată viața lui, scrie Euronews.

Pentru acest album, Anthony Hopkins a semnat un contract cu casa de discuri Decca Classics. Primul single, „Bracken Road”, din colecţia „1947: Suite For Solo Piano And Orchestra”, este lansat vineri.

„Muzica a fost prima mea dorinţă, prima mea aspiraţie, am compus muzică toată viaţa mea. Unele dintre aceste melodii au trăit alături de mine timp de zeci de ani şi mă trezesc că mă întorc mereu la ele”, a spus actorul, care a explicat că albumul său este o colecţie de piese la care a lucrat timp de 60 de ani.

„Contractul semnat cu Decca este o onoare unică în viaţă. A fost un adevărat privilegiu să colaborez cu distinsa Philharmonia Orchestra şi cu solişti virtuozi precum violoncelistul Gregorio Nieto şi pianistul clasic Sergio Tiempo.

Recunoştinţa şi respectul meu se îndreaptă către maestrul Gustavo Dudamel, a cărui măiestrie este parte integrantă din această călătorie muzicală”, a mai spus artistul.

Anthony Hopkins a început să cânte la pian la vârsta de patru ani

Muzica pe care a compus-o Anthony Hopkins este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, recompensat cu Grammy, alături de Philharmonia Orchestra şi vorbeşte despre copilăria actorului în Ţara Galilor.

Actorul, născut în Port Talbot, Țara Galilor, a compus muzică încă din copilărie şi a început să cânte la pian la vârsta de patru ani.

Primul single, „Bracken Road”, este inspirat de amintirile copilăriei petrecute în suburbia Margam, din sudul Ţării Galilor, şi de străzile, pajiştile, fermele şi munţii din vecinătatea casei în anii 1940, muzică pe care Anthony Hopkins a compus-o în 1963, pe când era un tânăr actor la teatrul Liverpool Playhouse.

„Este un privilegiu imens faptul că Sir Anthony Hopkins s-a alăturat Decca Classics. Talentul lui şi cunoştinţele despre muzica clasică, perfecţionate de-a lungul vieţii, le vom celebra cu bucurie în cadrul acestui nou album”, a spus preşedinta Decca, Laura Monks.

Anthony Hopkins a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea personajului Hannibal Lecter din „The Silence of the Lambs” (1992).

Actorul a câştigat un al doilea Oscar în anul 2020 pentru rolul din pelicula „The Father”, în regia lui Florian Zeller, unde a avut-o drept parteneră de distribuţie pe Olivia Colman.

Editor : M.C

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