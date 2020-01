Anunțul făcut de Brad Pitt și Angelina Jolie, după ce actorul s-a revăzut cu Jennifer Aniston la gala premiilor SAG

Brad Pitt și Angelina Jolie vor lansa o șampanie rose produsă în Miraval, iar anunțul vine pe fondul interpretărilor apărute după ce actorul s-a reîntâlnit cu Jennifer Aniston la premiile Sindicatului Actorilor Americani (SAG), potrivit publicației E!News.

Pitt și Jolie continuă o colaborare începută cu ani în urmă, pe când erau soț și soție, scrie Mediafax. Cei doi au șase copii, trei adoptați și trei biologici, și par să se înțeleagă destul de bine ca să lanseze împreună o nouă băutură.

Vinul spumant anunțat este produs de crama lor Chateau Miraval. Cei doi actori au cumărat crama din Sudul Franței în 2018. Nunta lor a avut loc în 2014 chiar la castelul care dă numele cramei.

Brad Pitt a glumit la premiile SAG despre apropierile dintre el și personajul pe care l-a interpretat în cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, ”Once Upon A Time... in Hollywood”. Printre altele a vorbit și despre felul în care acesta ”nu se înțelege cu soția”.

În timpul premiilor, Pitt a fost fotografiat glumind cu fosta sa parteneră, actrița Jennifer Aniston, și ea premiată duminică pentru rolul din ”The Morning Show”.

Pitt și Jolie s-au despărțit în 2016. Ultima dată au apărut împreună la un eveniment oficial în luna noiembrie 2015.

Cei doi au lansat deja un vin Miraval Cotes de Provence Rosé de la Miraval în 2012, când întreaga producție a fost adjudecată în numai câteva ore, în timp ce în 2018 au avut pe piață vinul rose The Studio. Numele produsului venea de la un studio de înregistrări instalat deasupra cramei de fostul proprietar, muzicianul de jazz Jacques Loussier. Mari artiști, precum Pink Floyd (au înregistrat "The Wall") , AC/DC (au înregistrat albumul "Blow Up Your Video"), Rammstein, Muse, Wham !, Sting, Indochine, Chris Rea, Maxime Le Forestier sau Sade, și-au găsit inspirația în acest loc și au ales să înregistreze aici datorită calității sunetului.

Marc Perrin din partea familiei legendare producătoare de vinuri, care produce licorile de la Château Miraval împreună cu cele două vedete, a afirmat într-un interviu acordat publicației Wine Spectator că ”vom crea singura marcă de șampanie exclusiv rose. Vom încerca să împingem calitatea vinului rose cât se poate de departe pentru zona Chamagne”.

Perrin arătat și că pentru producerea noii șampanii rosé, Château Miraval a lucrat cu Rodolphe Péters, cunoscut drept unul dintre cei mai la modă cultivatori-producători din zonă.

Pitt și Jolie ar fi plătit în 2008 nu mai puțin de 67 de milioane pentru domeniul Miraval, pe lângă cramă, castelul numărând 35 de camere, o piscină acoperită și un centru spa.

Familia lor, care în momentul despărțirii îi mai număra și pe micuții Maddox, acum în vârstă de 17 ani, Pax, 15ani , Zahara, 14 ani, Shiloh, 12 ani, și Knox și Vivienne, de 10 ani, a petrecut mai multe vacanțe la castel. În momentul despărțirii, actorii au decis să păstreze crama pentru copiii lor.

