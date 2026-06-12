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Ariana Grande către administrația Trump: Nu-mi mai folosiţi muzica pentru „absurditatea asta atroce”

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Ariana Grande
Ariana Grande Foto: Profimedia

Vedeta pop americană Ariana Grande a cerut joi administraţiei preşedintelui Donald Trump să înceteze să-i mai folosească muzica pentru a-şi promova politicile anti-migraționiste, informează Reuters.

Cântăreaţa a făcut acest comentariu după ce Casa Albă a distribuit pe TikTok, la începutul acestei săptămâni, un clip despre politica sa anti-imigraţionistă. Videoclipul înfăţişa agenţi federali care arestau şi încătuşau oameni pe fundalul sonor al melodiei ”Bye”, lansată de Ariana Grande în 2024.

„Vă rog să nu folosiți niciodată muzica mea în legătură cu această absurditate barbară, inumană și atroce”, a scris Grande într-un comentariu postat joi la videoclipul Casei Albe de pe TikTok.

O sursă apropiată cântăreței a declarat că echipa acesteia caută modalități de a elimina muzica din videoclip cât mai curând posibil.

Răspunzând lui Grande, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a spus: „Vom spune asta pentru ultima oară: ceea ce este de fapt barbar, inuman și abominabil sunt străinii ilegali criminali care au rănit și ucis cetățeni americani nevinovați.”

Grande, cântăreață și actriță nominalizată la Oscar, a criticat administrația Trump anul trecut după ce a distribuit o postare pe Instagram în care îi întreba pe cei care au votat pentru Trump dacă viața lor s-a îmbunătățit de când acesta a revenit la putere.

Trump, aflat acum la al doilea mandat neconsecutiv, are o prezență activă pe rețelele de socializare. Membrii echipei sale de comunicare postează adesea videoclipuri scurte care conțin melodii populare pentru a ilustra eforturile președintelui de a-și îndeplini promisiunile din campanie.

Unele dintre videoclipuri au inclus melodii de succes, în timp ce prezentau imagini care arătau măsurile dure împotriva imigrației luate de Trump, operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului și arestarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro.

Editor : M.C

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