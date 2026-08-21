Ariana Grande s-a pronunțat din nou împotriva administrației Trump pentru că i-a folosit una dintre melodii într-o postare pe rețelele sociale, de data aceasta pentru că a ales piesa „We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” pe post de coloană sonoră pentru o postare de pe contul de TikTok al echipei președintelui SUA, scrie Variety.

Echipa Trump a publicat joi dimineață un videoclip în care președintele se îndreaptă spre un podium, cu un text afișat în partea de sus a clipului: „Eu și adevărul meu stăm în tăcere… Bărbații nu pot naște copii și nu ar trebui să concureze niciodată în sporturile feminine.” Legenda postării spune: „Asta nu ar trebui să fie controversat! #trump #arianagrande #maga.”

Grande a intervenit în secțiunea de comentarii pentru a condamna utilizarea hitului ei din 2024, scriind: „Nu mai folosiți niciodată muzica mea. De asemenea, adevărul vostru este fals.”

Este a doua oară în două luni

Este pentru a doua oară în două luni când Grande ripostează împotriva administrației pentru că i-a folosit una dintre piesele sale pe rețelele sociale.

În iunie, Casa Albă a folosit o versiune a piesei sale din 2024, „Bye”, într-o postare de pe TikTok care înfățișa agenți ai ICE arestând și punând cătușe unor persoane.

Grande a comentat: „Vă rog să nu-mi folosiți niciodată muzica în legătură cu această absurditate barbară, inumană și atroce. La naiba cu ICE”, a scris ea.

Echipa lui Grande a reușit să obțină eliminarea melodiei din postare, deși cea care folosește „We Can’t Be Friends” încă conține piesa.

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Și alți artiști au protestat

Grande se numără printre numeroșii muzicieni care fie s-au pronunțat împotriva utilizării pieselor lor în postările Casei Albe și ale lui Trump, fie au obținut eliminarea acestora.

Melodiile lui Taylor Swift și Bad Bunny au fost recent eliminate din postări, în timp ce Noah Kahan a adoptat o abordare mai directă la sfârșitul lunii iulie, după ce Casa Albă a folosit piesa „American Cars” pe Instagram.

„Nu aș aproba niciodată ca muzica mea să fie folosită pentru a vă susține pe dumneavoastră sau această administrație”, a scris Kahan.

Un reprezentant al Casei Albe nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea revistei Variety.

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Editor : Ana Petrescu