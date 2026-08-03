Ariana Grande ia o pauză în carieră. S-a săturat de criticile la adresa aspectului său fizic

Ariana Grande a anunțat o pauză îndelungată după turneul său „Eternal Sunshine”, care se va încheia luna viitoare. Profund afectată de comentariile neîncetate privind aspectul său fizic, cântăreața a decis să se retragă din atenția mass-media pentru o perioadă nedeterminată, relatează 7sur7.be.

Vedeta pop Ariana Grande nu va juca, până la urmă, în musicalul „Sunday in the Park with George”, programat la Londra în 2027, au declarat duminică producătorii spectacolului.

„Putem confirma că a decis să se retragă din Sunday in the Park with George”, au declarat producătorii într-un comunicat pe X, fără a oferi vreun motiv.

„Vreau să fiu mai puțin vizibilă pentru o perioadă”, le-a transmis cântăreața fanilor săi. „Aparițiile mele provoacă de fiecare dată un val neîntrerupt de critici.”

Îngrijorări privind starea ei de sănătate

În ultimii ani, Ariana Grande a fost frecvent ținta unor remarci negative privind aspectul ei fizic. Acestea se referă în special la greutatea ei, considerată foarte mică de critici, ceea ce stârnește îngrijorarea fanilor cu privire la starea ei de sănătate.

În plus, și chipul ei este analizat până în cele mai mici detalii, alimentând speculațiile privind posibile intervenții de chirurgie estetică — sau, dimpotrivă, privind absența acestora.

O decizie definitivă?

Managerul cântăreței subliniază totuși că Ariana abia așteaptă să susțină ultimele concerte ale turneului său, a cărui dată finală este programată pentru 1 septembrie. „Ea dorește să încheie acest turneu în stil mare. După aceea, se va bucura de o pauză binemeritată”, precizează acesta.

Pe rețelele sociale, îngrijorarea crește în rândul fanilor, care se tem de o retragere definitivă. Deocamdată, nimic nu sugerează că ea ar pune capăt carierei.

Frustrarea Arianei legată de criticile privind aspectul ei fizic nu este de ieri. În videoclipul piesei „Petal”, ea interpretează rolul unei actrițe respinse în mod repetat: mai întâi pentru că „nu a apelat suficient la chirurgie estetică”, apoi pentru că „a exagerat”. Exasperată, ea ajunge să se ia de critici, înarmată cu o drujbă.

Editor : M.C