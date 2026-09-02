Ariana Grande și-a încheiat turneul și se retrage din viața publică. Ieșire emoționantă de pe scenă marți seară

Ariana Grande a avut o ieșire emoționantă de pe scenă marți seară, când și-a încheiat turneul „Eternal Sunshine” și s-a retras din viața publică. Cântăreața a fost în câteva momente aproape de a plânge, în special în timpul piesei „One Last Time”, care a dobândit o semnificație suplimentară, devenind un imn pentru supraviețuitorii atacului terorist de la Manchester din 2017, relatează BBC.

„Londra, o să am nevoie de ajutorul vostru acum”, a spus ea, îngenunchind pentru a fi cât mai aproape de public pe tot parcursul spectacolului.

Luna trecută, Grande a anunțat că va lua o pauză de la toate aparițiile publice viitoare, după luni de speculații intense cu privire la starea ei de sănătate și aspectul fizic.

Această retragere include renunțarea Arianei Grande la producția piesei lui Stephen Sondheim, „Sunday in the Park with George”, care urma să aibă loc la Barbican din Londra vara viitoare.

Ea urma să apară alături de colegul ei din „Wicked”, Jonathan Bailey. Și el s-a retras din producție marți.

Pe scenă nu a dat semne de fragilitate sau de sănătate precară

Pe scena din Londra, Grande nu a dat semne de fragilitate sau de sănătate precară – cu excepția unei leziuni la picior care a obligat-o să înlocuiască pantofii cu tocuri înalte, marca sa înregistrată, cu o serie de cizme cu platformă până la genunchi.

Cu toate acestea, ea a sărit pe scenă în sincron cu dansatorii ei, adesea pe vârfuri pentru a compensa înălțimea pierdută a tocurilor înalte.

Vocea i-a tremurat din nou în timpul piesei „Nowhere, Nobody”, când a cântat versul: „E greu să crezi într-un final perfect”.

Momentul a fost însă scurt. Profesionistă până la capăt, Grande și-a recăpătat stăpânirea de sine și a continuat să aibă o prezență magnetică pe scenă.

Adresându-se publicului spre finalul spectacolului, cântăreața le-a mulțumit fanilor pentru sprijin.

„Aceasta a fost una dintre cele mai frumoase și extraordinare experiențe din viața mea și am vrut doar să-mi exprim recunoștința fără să izbucnesc complet în plâns”, a spus ea.

„Voi prețui mereu această experiență. Am cei mai buni fani din întreaga lume și i-am avut întotdeauna. Vă mulțumesc pentru toate eforturile voastre și pentru că ați continuat să faceți această experiență atât de specială.

Am iubit fiecare minut petrecut alături de voi și am vrut să mă asigur că vă spun cât de recunoscătoare sunt”, a adăugat diva.

„Trebuie stabilite limite”

Ariana Grande și-a anunțat pauza luna trecută, la scurt timp după lansarea videoclipului celui mai recent single al său, „Petal”, care i-a determinat pe unii fani să-și exprime îngrijorarea în legătură cu greutatea artistei.

O persoană a scris pe X că vedeta în vârstă de 33 de ani „a slăbit atât de mult, încât oamenii sunt cu adevărat îngrijorați”.

Două zile mai târziu, reprezentantul de presă al Arianei Grande a anunțat „retragerea sa din atenția publică”, din cauza „examinării publice nesfârșite și permanente”.

O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru revista „People” că aceasta susține „un spectacol foarte solicitant din punct de vedere fizic, într-un mod sănătos și cu succes, la un nivel foarte ridicat, seară de seară”.

Ariana Grande însăși a încercat să-i liniștească pe fani în seara următoare, declarând că decizia sa vine dintr-o poziție „asumată și atent analizată” și că fusese planificată „cu mult timp în urmă”.

„Am auzit că fanii mei erau îngrijorați că negativitatea îmi distruge bucuria, dar adevărul nu putea fi mai diferit”, a spus artista pe scena din Chicago.

„Trebuie stabilite limite. Oamenii au nevoie uneori de o pauză”, a admis ea.

Revenire pe scenă după o absență de 7 ani

Turneul „Eternal Sunshine” a marcat revenirea Arianei Grande pe scenă după o absență de 7 ani.

Chiar înaintea anunțului privind retragerea, ea descrisese turneul, început în Statele Unite în luna iunie, drept „un ultim moment de glorie”. Artista a spus că dorește să accepte mai multe roluri de actriță după interpretarea din „Wicked”, pentru care a fost nominalizată la Oscar.

Prin urmare, seria de zece concerte de la O2 Arena din Londra a reprezentat pentru mulți fani ultima ocazie de a o vedea în concert.

Aceștia au venit din întreaga lume, inclusiv din China, Australia și orașe din întreaga Europă. Numai la concertele din Londra au participat 200.000 de persoane.

În cea de-a doua seară, Ariana Grande a surprins publicul invitând-o pe scenă pe colega sa din „Wicked”, Cynthia Erivo, pentru a interpreta împreună duetul „For Good” din film.

Recenziile au fost, în general, favorabile.

„Nu există nicio îndoială: Ariana Grande este una dintre cele mai bune cântărețe ale generației sale”, a scris revista Rolling Stone, observând că artista nu a dat „niciun semn” că s-ar confrunta cu dificultăți sau că nu și-ar dori să se afle pe scenă.

Publicația The Telegraph a descris spectacolul drept „impecabil” și a apreciat punerea în scenă inspirată de Hollywood, precum și „afecțiunea autentică” a Arianei Grande pentru Marea Britanie.

Recenzia BBC a evidențiat piesele mai calme, precum „Imperfect For You”, descriindu-le drept „delicate, superbe și surprinzător de intime într-o sală cu 20.000 de oameni”.

În schimb, jurnalista Kate Solomon de la The Guardian a afirmat că a fost „cuprinsă de o îngrijorare sinceră” pentru Grande, chiar și atunci când se bucura de spectacol. „Sper din tot sufletul ca acest turneu să nu rămână în istorie din motive greșite”, a adăugat ea.

Publicația NME a fost însă impresionată de calitățile fizice ale artistei.

„Pe tot parcursul spectacolului”, a remarcat Nick Levine, ea „aleargă pe scenă pe niște tocuri amețitor de înalte, care i-ar intimida chiar și pe cei mai mulți artiști drag.”

Acest lucru nu s-a întâmplat însă în ultima seară, din cauza a ceea ce Grande a descris drept „o rană adâncă” la picior.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, ea i-a asigurat pe fani că accidentarea nu este gravă, precizând că „se recuperează” și că își va susține ultimele spectacole „chiar dacă voi fi cu câțiva centimetri mai scundă decât de obicei”.

A făcut-o cu un zâmbet larg, abordând notele înalte din „Dangerous Woman” și alergând pe scenă în timpul piesei „Break Free”, unul dintre numeroasele momente energice ale concertului.

Ariana Grande a încheiat spectacolul așa cum o face de fiecare dată: prinsă într-un ham, ridicându-se spre structura superioară a arenei O2 și dispărând din fața publicului.

Fanii au rămas întrebându-se când sau dacă o vor mai vedea vreodată cântând pe scenă.

Mulți dintre spectatori au venit la concert purtând „urechile de iepuraș” asociate imaginii Arianei Grande.

Editor : M.C