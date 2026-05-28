Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la 3 ani și 5 luni de închisoare în dosarul morții actorului

Kenneth Iwamasa a părăsit tribunalul federal după ce a fost condamnat la 3 ani și 5 luni de închisoare în cazul morții lui Matthew Perry. Foto: Profimedia Images

Asistentul personal care locuia cu actorul Matthew Perry, cunoscut din serialul „Friends”, a fost condamnat la 41 de luni de închisoare în legătură cu moartea acestuia cauzată de ketamină, sentință care încheie proces penal complex care durează de mulți ani, scrie BBC.

Kenneth Iwamasa, în vârstă de 60 de ani, i-a administrat lui Perry ketamină și a colaborat cu doi medici pentru a-i furniza actorului droguri în valoare de peste 50.000 de dolari în săptămânile dinaintea morții, potrivit procurorilor. Acesta nu avea pregătire medicală.

Matthew Perry a fost găsit mort în jacuzzi-ul din curtea casei sale din Los Angeles, în octombrie 2023.

Iwamasa a pledat vinovat în august 2024 pentru conspirație în vederea distribuirii de ketamină care a dus la moarte și risca până la 15 ani de închisoare federală.

Pe lângă pedeapsa de 3 ani și 5 luni de închisoare, el a primit doi ani de eliberare supravegheată și o amendă de 10.000 de dolari. Acesta urmează să se prezinte la închisoare pe 17 iulie.

În fața instanței din Los Angeles, Iwamasa și-a cerut scuze familiei actorului.

„Îmi pare extrem de rău pentru tot. Regret pentru tot restul vieții mele”, a spus Kenneth Iwamasa, care a adăugat că speră să devină „un exemplu de avertizare” pentru alții.

Judecătoarea Sherilyn Peace Garnett a subliniat că inculpatul cunoștea problemele de dependență ale actorului și a încercat să ascundă probe după moartea acestuia.

Familia lui Matthew Perry a transmis scrisori instanței, exprimând lipsa de compasiune față de Iwamasa.

Sora actorului a scris că acesta „a abandonat o persoană vulnerabilă într-o situație periculoasă”, în timp ce mama lui a spus că asistentul a trădat încrederea familiei și a contribuit direct la tragedie.

Anchetatorii au stabilit că actorul a murit din cauza efectelor acute ale ketaminei, iar înecul a fost un factor contribuitor.

Judecătoarea a precizat că Iwamasa a continuat să îi administreze drogul chiar și în ziua morții și a încercat să șteargă dovezi ulterior.

Cazul a implicat cinci inculpați care au pledat vinovat și anume o femeie supranumită „Ketamine Queen” a fost condamnată la 15 ani de închisoare, doi medici au primit pedepse cu închisoarea și arest la domiciliu, iar un alt intermediar a fost condamnat la doi ani de detenție.

Autoritățile americane susțin că grupul a exploatat dependența actorului pentru profit, ceea ce a dus la moartea sa prin supradoză.

