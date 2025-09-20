Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a viralizat și a devenit subiect de film

Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, spulberată de aventura amoroasă a soțului cu soacra sa, este un film aflat de luni întregi în topurile din Indonezia. Este genul de intrigă ce a atras întotdeauna fanii melodramei. Dar ceea ce a făcut din Norma o obsesie la nivel național este faptul că este bazată pe o poveste adevărată, relatează BBC.

În 2022, Norma Risma, o femeie din orașul Serang de pe insula Java din Indonezia, a expus aventura dintre soțul și mama ei într-un clip pe TikTok. Povestea ei a acumulat rapid milioane de vizualizări, a ajuns pe prima pagină a ziarelor și, în cele din urmă, i-a adus un contract cinematografic pentru un film care a luat cu asalt Asia de Sud-Est.

Norma, care a apărut în cinematografele indoneziene în martie și pe Netflix în august, a devenit curând unul dintre cele mai vizionate filme, nu doar în Indonezia, ci și în Malaezia și Singapore, unde există populații mari de malaezieni și musulmani.

Filmul merge pe o formulă câștigătoare pe care cineaștii indonezieni au descoperit-o în ultimii ani: adaptarea scandalurilor virale de pe rețelele sociale.

Până în iunie anul acesta, filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile în Indonezia a fost KKN di Desa Penari, o poveste de groază din 2022 despre șase studenți bântuiți, provenită dintr-un thread popular de pe X. În 2023 a apărut Sewu Dino, un alt film de groază adaptat după o poveste distribuită de același cont X.

La fel de populare sunt poveștile cu trădări în dragoste: Ipar Adalah Maut, un film indonezian din 2024 despre o aventură între un bărbat și cumnata sa, a fost comercializat ca o poveste adevărată adaptată după un clip de pe TikTok. Serialul dramatic din 2022 Layangan Putus, despre o familie destrămată de un soț infidel, s-a inspirat și el de pe TikTok.

Astfel de subiecte sunt tabu în Indonezia, unde adulterul se pedepsește cu închisoarea. Noul cod penal al țării, care urmează să intre în vigoare la nivel național anul viitor, interzice sexul în afara căsătoriei - iar în cea mai conservatoare provincie, cuplurile sunt deja biciuite în public pentru sex premarital.

Dar în această cultură a conservatorismului religios, spun experții, interesul pentru scandalurile domestice prosperă.

Cu ajutorul rețelelor sociale, poveștile care se limitau în mare parte la bârfe de cartier devin acum conținut viral cu tema „pelakor”, un termen de argou pentru cei care distrug căsnicii și un cuvânt cheie des folosit în videoclipurile cu soții care se confruntă cu amantele soților lor.

„Prin filmele despre aceste scandaluri, oamenilor li se oferă un spațiu pentru a arunca o privire asupra problemelor casnice ale altcuiva”, a declarat pentru BBC SM Gietty Tambunan, membru al Comitetului de Film al Consiliului Artelor din Jakarta.

„Mai ales din cauza acestei culturi conservatoare, oamenii devin și mai curioși,” explică Tambunan.

De ce este însă Norma un film special? Pentru că protagonista din viața reală s-a implicat în procesul creativ, spune scenarista filmului, Oka Aurora. Ea se află, de asemenea, în spatele scenariului pentru Ipar Adalah Maut și Layangan Putus, celelalte două producții inspirate de TikTok.

După discuții intense cu Norma despre sentimentele ei și despre povestea mamei sale, „povestea centrală a filmului a rămas în mare parte consistentă”, spune Oka, deși a adăugat că au existat „cu siguranță anumite părți care au fost dramatizate pentru a stârni emoția publicului”.

Astăzi, Norma din viața reală lucrează în Serang, orașul ei natal. Mama ei, Rihanah, s-a întors acasă la familia ei, după o ce a făcut opt luni de închisoare pentru adulter. Rozy, fostul soț al Normei, a fost condamnat la nouă luni de închisoare.

În timpul unui interviu din februarie, Norma a spus că a fost încurajată de mesajele pe care le-a primit de la alte victime ale unor soți infideli.

„M-am întrebat: de ce sunt înșelată de persoana cea mai apropiată de mine? Sunt singura care trăiește asta? Atunci când am vorbit deschis despre asta, am văzut că mulți oameni au trăit același lucru”, a spus Norma.

