Un tribunal din Singapore l-a acuzat de tulburare a ordinii publice pe bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”.

Imaginile video arată cum Johnson Wen sare peste o barieră la Universal Studios Singapore și se repede spre Grande pe covorul roșu, pune mâna pe ea în încercarea de a fi filmat. Cynthia Erivo, colega de distribuție a Grande, a intervenit imediat pentru a o proteja, iar Wen a fost îndepărtat.

Presa locală a indicat că Wen, în vârstă de 26 de ani, cetățean australian, intenționează să pledeze vinovat și ar putea fi amendat cu până la 2.000 de dolari singaporezi (1.168 lire sterline).

Wen postează regulat pe Instagram sub numele pyjamamann, unde specialitatea lui este invadarea scenelor de concert, inclusiv ale lui Katy Perry și The Weeknd. Imaginile cu apropierea lui de Grande au provocat o reacție negativă substanțială, mulți comentatori calificând acțiunile lui drept infracțiune penală.

Grande și colegii ei vor finaliza în curând turneul publicitar pentru continuarea filmului, care va fi lansat pe 21 noiembrie.

Invaziile pe covorul roșu sunt din ce în ce mai rare, deoarece securitatea a fost întărită în ultimii ani.

