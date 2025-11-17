Bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”, condamnat la închisoare în Singapore

Un australian de 26 de ani a fost condamnat la nouă zile de închisoare în Singapore, după ce a trecut peste bariere la premiera filmului „Wicked: For Good” și a apucat-o de umeri pe Ariana Grande. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a provocat indignare publică, iar bărbatul a pledat vinovat pentru tulburarea ordinii publice.

Johnson Wen, în vârstă de 26 de ani, a fost găsit vinovat de tulburarea ordinii publice în incidentul petrecut joia trecută. Mai multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare îl arată pe Wen sărind peste bariere, alergând spre Ariana Grande și apucând-o de umeri.

Incidentul a stârnit indignare în Singapore, unde mulți au cerut arestarea și expulzarea lui Wen, despre care se știe că are un istoric de perturbare a concertelor și evenimentelor cu celebrități, potrivit BBC.

Mai multe persoane l-au acuzat că a „retraumatizat-o” pe Ariana Grande. Artista a vorbit public despre faptul că a suferit de stres post-traumatic după atacul sinucigaș cu bombă de la concertul ei din Manchester, din mai 2017, în urma căruia au murit 22 de oameni și au fost răniți câteva sute.

Presa din Singapore a relatat că, la procesul de luni, instanța a aflat că Wen încercase de două ori să pătrundă la premiera filmului.

La scurt timp după ce a bruscat-o pe Ariana Grande, colega ei de distribuție Cynthia Erivo l-a îndepărtat cu forța, iar agenții de securitate l-au escortat afară.

Ulterior, Wen a încercat din nou să sară peste bariere. De această dată, agenții de pază l-au oprit și l-au pus la pământ.

Mai târziu, Wen a postat pe rețelele sale videoclipuri cu incidentul, mulțumindu-i Arianei Grande și afirmând că este „liber”.

Poliția din Singapore l-a arestat a doua zi și l-a acuzat de tulburarea ordinii publice. Wen a pledat vinovat, iar procurorii au cerut pentru el o săptămână de închisoare, argumentând că este un „intrus în serie” care își face publice acțiunile pentru a obține vizibilitate online.

Wen a postat în trecut videoclipuri cu el perturbând concertele lui Katy Perry și The Weeknd sau invadând terenurile unor evenimente sportive. Presa australiană a relatat că are interdicție de acces în unele stadioane și a primit amenzi consistente.

